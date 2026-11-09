Colegios públicos de Bogotá ya tienen calendario académico 2027: fecha de inicio de clases y recesos

La Secretaría de Educación de Bogotá definió el calendario académico para 2027 de los colegios oficiales de la ciudad. La programación quedó establecida mediante la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026, que fija las fechas de inicio y finalización de clases, los periodos lectivos, las vacaciones y las semanas de receso para los estudiantes de preescolar, básica y media.

De acuerdo con la disposición, el calendario contempla 40 semanas de trabajo académico, divididas en dos semestres. La programación también establece 12 semanas de receso estudiantil, distribuidas entre enero, marzo, junio, octubre y el cierre del año, fechas que permiten a las familias organizar con anticipación sus actividades y conocer los periodos en los que los menores no tendrán clases.

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¿Cuándo empiezan las clases en los colegios públicos de Bogotá en 2027?

Según el calendario establecido por la Secretaría de Educación, los estudiantes de las instituciones oficiales de Bogotá regresarán a las aulas el 25 de enero de 2027. La fecha será de obligatorio cumplimiento para los colegios públicos del Distrito, con un año escolar que estará dividido en dos periodos:



Primer semestre: del 25 de enero al 20 de junio de 2027. Comprende 20 semanas de trabajo académico.

del 25 de enero al 20 de junio de 2027. Comprende 20 semanas de trabajo académico. Segundo semestre: del 5 de julio al 28 de noviembre de 2027. Comprende las otras 20 semanas lectivas.

De esta manera, los colegios deberán garantizar las 40 semanas de clases previstas en la normativa nacional.



Calendario de vacaciones y recesos escolares en Bogotá para 2027

Uno de los aspectos que establece la resolución es la distribución de las 12 semanas de receso que tendrán los estudiantes durante el año. Estos descansos se repartirán en cinco periodos, incluido el correspondiente al final de 2027 y el comienzo de 2028. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

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Periodo de receso Fechas Duración Primer receso 11 al 24 de enero de 2027 2 semanas Semana Santa 22 al 28 de marzo de 2027 1 semana Vacaciones de mitad de año 21 de junio al 4 de julio de 2027 2 semanas Receso de octubre 11 al 17 de octubre de 2027 1 semana Receso de fin de año 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028 6 semanas

El primer descanso del año será antes del regreso a clases, pues los estudiantes tendrán libres las dos primeras semanas de enero. Posteriormente, tendrán una semana de receso en marzo, que coincide con la Semana Santa. El descanso de mitad de año comenzará el 21 de junio y se extenderá hasta el 4 de julio. Los alumnos regresarán a las instituciones educativas el lunes 5 de julio para iniciar el segundo semestre. En octubre habrá otra semana sin actividades académicas, entre el 11 y el 17 de ese mes. Finalmente, una vez termine el año escolar, el 28 de noviembre, comenzará el receso más largo del calendario, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2028.

¿Cuándo salen a vacaciones los profesores de colegios públicos en Bogotá?

La resolución también establece los periodos de descanso y las actividades institucionales que deberán cumplir los docentes y directivos docentes de los colegios oficiales. Para 2027, los profesores tendrán siete semanas de vacaciones, distribuidas en dos periodos:

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Primer periodo: del 21 de junio al 4 de julio de 2027 (dos semanas).

del 21 de junio al 4 de julio de 2027 (dos semanas). Segundo periodo: del 6 de diciembre de 2027 al 10 de enero de 2028 (cinco semanas).

Además de las vacaciones, los docentes y directivos deberán cumplir cinco semanas de desarrollo institucional. Durante estos días no se realizan las actividades habituales de clase con estudiantes, pues el tiempo se destina a labores de organización, evaluación y planeación del trabajo escolar. Las semanas establecidas para estas actividades son:

Primera semana: del 11 al 17 de enero de 2027. Segunda semana: del 18 al 24 de enero de 2027. Tercera semana: el 22 al 28 de marzo de 2027. Cuarta semana: del 11 al 17 de octubre de 2027. Quinta semana: del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2027.

Durante estas jornadas, los equipos docentes deberán revisar los resultados del proceso educativo, preparar los planes de estudio, evaluar el trabajo institucional y organizar las estrategias pedagógicas para el año escolar. En particular, las dos primeras semanas de enero estarán enfocadas en la preparación del nuevo año académico y en la revisión de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes durante 2026.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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