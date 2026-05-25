Icetex lanzó más de 12 mil nuevos créditos para estudiar en Colombia y el exterior en 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva convocatoria de créditos educativos correspondiente al segundo semestre de 2026. En total, la entidad habilitará aproximadamente 12.900 nuevos créditos, dirigidos a estudiantes que deseen iniciar o continuar estudios en instituciones de educación superior dentro del país o en el exterior. Las inscripciones se realizarán de manera escalonada según el tipo de programa y línea de crédito.

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La entidad explicó que las opciones de financiación incluyen pregrado, posgrado, programas técnicos laborales, educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), diplomados, certificaciones y cursos de formación en idiomas. Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de pago que varían según el tipo de programa y el perfil del estudiante.

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Uno de los elementos del esquema de financiación es que algunos créditos permiten cubrir una parte del valor durante el periodo de estudios, mientras que el saldo restante se cancela después de la graduación, modelo que busca distribuir el pago en el tiempo y ajustarlo a la capacidad de ingreso futura de los beneficiarios.



"Serán 12.900 estudiantes que accederán a nuevo crédito para vivir la experiencia de la educación superior con nuestro apoyo. También, hay créditos adicionales a través de la estrategia Alianza + Futuro, el programa de cofinanciación con Instituciones de Educación Superior en el país y que brinda beneficios como la tasa de interés reducida a las y los estudiantes que acceden a crédito Icetex y están matriculados en las universidades que tienen este convenio con la entidad", indicó el presidente del instituto, Álvaro Urquijo este jueves en Medellín durante el lanzamiento de la convocatoria.

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¿Cómo funcionan las inscripciones con el Icetex?

El proceso de inscripción a los créditos se abrirá de manera progresiva. En una primera etapa se habilitaron las líneas de financiación para programas de educación continuada y ETDH, así como los convenios de cofinanciación con instituciones de educación superior bajo el modelo "Alianza + Futuro".

Posteriormente, a partir del 25 de mayo de 2026, se abrirán las convocatorias para créditos de pregrado en Colombia, que estarán disponibles hasta agotar los recursos asignados. En esta fase se incluyen distintas líneas de financiación según el área de estudio, con esquemas de pago diferenciado.

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En junio, se activarán las líneas para estudios de posgrado tanto en Colombia como en el exterior. Estas opciones también estarán sujetas a la disponibilidad de presupuesto y al cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes.

Para los estudios de posgrado, ICETEX habilitó líneas de crédito que cubren programas dentro del país y en instituciones internacionales. En el caso de posgrados en el exterior, la financiación puede alcanzar montos referenciados en dólares, incluyendo apoyos adicionales para sostenimiento.

Los beneficiarios de estas líneas realizan un pago parcial durante el desarrollo del programa académico y el porcentaje restante se cancela una vez culminados los estudios. También existen condiciones diferenciadas para especializaciones médicas, con esquemas de pago ajustados al tipo de formación.

Líneas de crédito para pregrado en Colombia

Las modalidades para pregrado contemplan varias alternativas de financiación, estructuradas según áreas del conocimiento. Entre ellas se encuentran:



Plan de apoyo y bienestar: orientado a estudiantes de instituciones públicas, con apoyo en gastos de sostenimiento.

orientado a estudiantes de instituciones públicas, con apoyo en gastos de sostenimiento. Plan Talento STEM: enfocado en programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

enfocado en programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Plan Ciencias de la Salud: dirigido a carreras del área de la salud, con excepción de medicina.

dirigido a carreras del área de la salud, con excepción de medicina. Plan Impulso Integral y Sostenible: para programas relacionados con administración, economía, agronomía, veterinaria y contaduría.

para programas relacionados con administración, economía, agronomía, veterinaria y contaduría. Plan Ciencias Sociales y Educación: cubre programas de educación, artes y ciencias sociales.

cubre programas de educación, artes y ciencias sociales. Plan Formación en Medicina: esquema diferenciado para estudios de medicina con porcentajes específicos de pago durante y después de la carrera.

En estas modalidades, el estudiante puede asumir un porcentaje del crédito durante el periodo académico y el resto una vez finalizados los estudios. El objetivo del modelo es distribuir la carga financiera en el tiempo.



¿Cómo funcionan los programas ETDH, educación continuada y formación técnica?

La convocatoria incluye financiamiento para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), así como para programas técnicos y tecnólogos. Estas opciones están dirigidas a personas que han finalizado la educación secundaria y buscan formación orientada a la empleabilidad.

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También se contemplan créditos para diplomados, certificaciones y formación en segunda lengua. En estos casos, los pagos se realizan parcialmente durante el estudio y el saldo restante en un periodo posterior a la finalización del programa, con plazos definidos según la línea de crédito.

El Icetex indicó que estos programas deben estar registrados en el sistema correspondiente del sector educativo para ser elegibles dentro de la financiación.



Así funciona el modelo "alianza + futuro"

Dentro de la convocatoria 2026-2 continúa el esquema de financiación "alianza + futuro", que funciona mediante convenios con instituciones de educación superior. Este modelo permite a estudiantes matriculados acceder a créditos con condiciones específicas de tasa y pago.

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Actualmente, este esquema está disponible en universidades como la Universidad Externado de Colombia, Uniremington, UNICOC, la Universidad ICESI y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), entre otras instituciones vinculadas al programa.

Este modelo busca facilitar condiciones de financiación diferenciadas según el convenio establecido con cada institución.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co