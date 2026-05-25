Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, en coma tras sufrir derrame cerebral

La familia del músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, exguitarrista de la agrupación Caifanes, confirmó que el artista se encuentra en coma tras sufrir un derrame cerebral. Colegas y seguidores le envían mensajes de fuerza al artista para una pronta recuperación.



¿Qué se sabe sobre Alejandro Marcovich?

Según detalló la familia en un comunicado público, el hombre fue trasladado de emergencia a un centro médico de Ciudad de México el pasado martes 19 de mayo cuando sufrió un derrame cerebral. “El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, se lee en el comunicado firmado por la esposa de Marcovich, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego.

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La familia agregó que "por este motivo no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso".

Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de salud del músico que hizo parte de Caifanes, pero los seguidores del artista se han manifestado con mensajes de cariño al músico. Tanto que la hija del guitarrista se manifestó en sus redes sociales agradeciendo a todas las personas por sus palabras.



"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto. Estamos seguros que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil. Te amamos papá", escribió la mujer en sus redes.



Mensaje de Caifanes para Alejandro Marcovich

Tras conocerse la noticia sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, la banda de rock en español Caifanes le envió un emotivo mensaje en medio de uno de sus conciertos en León, Guanajuato. Las palabras fueron dadas por el líder de la agrupación Saúl Hernández.



"Queremos aprovechar, de nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso con mucho amor y mucha luz, y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto en nombre de Dios y nuestras oraciones. Mucho amor", expresó el cantante, deseándole una pronta recuperación a su excompañero.

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Este mensaje fue una sorpresa para los seguidores de toda la vida de Caifanes, quienes recuerdan las tensiones y mala relación que existió entre Hernández y Marcovich. Desde la grabación y promoción de 'El nervio del volcán', en 1994, en uno de los momentos cumbre de la agrupación,se empezaron a notar las diferencias entre ambos hasta que en 1995 decidieron romper públicamente toda relación laboral, artística y personal.

Para el año 2011 parecía que los dos artistas habían logrado limar asperezas y volvieron a reencontrarse en el escenario para el regreso de Caifanes en shows como el Vive Latino y Coachella. Pero en 2014 nuevamente Alejandro Marcovich quedó fuera de la agrupación tras una reestructuración anunciada en un comunicado por los demás integrantes: Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co