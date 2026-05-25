Top 10 universidades en Colombia con mayor salida laboral en 2026, según ranking internacional

Un ranking actualizado de reconocida firma internacional posicionó a tres principales universidades colombianas como las que tienen mayor empleabilidad a nivel regional. Se trata del más reciente informe QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026, que ofrece un panorama sobre el desempeño de las universidades de la región en distintos frentes, entre ellos la empleabilidad de sus egresados. Este indicador mide qué tan valorados son los graduados en el mercado laboral y cómo son percibidos por empleadores nacionales e internacionales.

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En el caso de Colombia, varias instituciones en Bogotá, Medellín y otras ciudades se encuentran dentro de las posiciones más altas del listado regional. De acuerdo con la metodología de QS, el componente de empleabilidad representa alrededor del 20% de la evaluación total de cada universidad y se construye principalmente a partir de encuestas a empleadores y del seguimiento a la trayectoria profesional de los graduados, lo que permite observar si consiguen empleo y la relevancia de sus cargos en el tiempo.

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Las universidades con mejor percepción de empleadores en Colombia

Dentro del grupo de instituciones destacadas, una de las mejor ubicadas es la Universidad de los Andes, que aparece en los primeros lugares del país en el ranking regional.



Universidad de los Andes (Bogotá) – 100 puntos Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – 100 puntos Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 99,6 puntos Universidad de La Sabana (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad Externado de Colombia (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad del Rosario (Bogotá) – 91,5 puntos Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos Universidad Industrial de Santander – UIS (Bucaramanga) – 72,8 puntos Universidad del Norte (Barranquilla) – 66,6 puntos Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) – 59,7 puntos Universidad del Valle (Cali) – 52,9 puntos Universidad ICESI (Cali) – 39,5 puntos Universidad de Medellín (Medellín) – 23,9 puntos Universidad de la Costa (Barranquilla) – N/A Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) – 22,1 puntos Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) – 31,3 puntos Universidad EIA (Envigado) – 29,4 puntos Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira) – 27,2 puntos Universidad de La Salle (Bogotá) – 27,3 puntos Universidad del Atlántico (Barranquilla) – 12,3 puntos Universidad de Cartagena (Cartagena) – 19,2 puntos Universidad de Córdoba (Montería) – 19,9 puntos Universidad del Cauca (Popayán) – 14,0 puntos Universidad de San Buenaventura (Bogotá) – 9,7 puntos

La firma británica evalúa la percepción de empresas nacionales e internacionales sobre la calidad de los graduados de educación superior. Para esto, aplican encuestas a más de 100.000 empleadores de distintos sectores productivos en todo el mundo. Según explicó el informe, este indicador permite identificar cuáles instituciones logran preparar profesionales mejor adaptados a las necesidades del mercado laboral.



¿Cómo se mide el ranking de QS de empleabilidad?

El sistema de QS para medir la empleabilidad dentro de las universidades se apoya en dos componentes principales que, en conjunto, tienen un peso del 20% en la puntuación global del ranking.



Por un lado, se evalúa la reputación entre empleadores , que representa el 15% del total. Este indicador se construye a partir de encuestas realizadas a empresas y organizaciones, donde se les pide valorar la calidad y preparación de los graduados de distintas instituciones.

, que representa el 15% del total. Este indicador se construye a partir de encuestas realizadas a empresas y organizaciones, donde se les pide valorar la calidad y preparación de los graduados de distintas instituciones. Por otro lado, está el apartado de resultados laborales, que equivale al 5% restante. Aquí se analiza qué tan bien logran los egresados insertarse en el mundo laboral, considerando aspectos como su inserción profesional, el desarrollo de sus carreras y la fortaleza de las redes de antiguos alumnos.

En conjunto, estos dos elementos permiten aproximarse a la relación entre la formación universitaria y las exigencias del mercado de trabajo.

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Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas, lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable.

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A pesar de este descenso general, Colombia logró ubicar a 12 universidades dentro del top 100, lo que la coloca al mismo nivel que Argentina en número de instituciones en este grupo. La universidad colombiana con mejor desempeño fue la Universidad de los Andes, que ocupa el puesto 8 a nivel latinoamericano. Aunque descendió un lugar con respecto al año anterior, sigue siendo la única institución colombiana dentro del top 10.

Entre los movimientos positivos de este año se destacan dos instituciones: la Universidad de La Sabana, que pasó del puesto 36 al 34, y la Pontificia Universidad Bolivariana, que subió del 84 al 80. En un listado dominado por la estabilidad y las caídas, estos ascensos reflejan estrategias que parecen estar dando resultados en materia de internacionalización, producción investigativa o fortalecimiento institucional. Otro avance importante lo protagonizó la Universidad de Medellín, que pasó del puesto 148 al 140.

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¿Cómo se mide el ranking internacional de universidades?

Entre los indicadores evaluados por QS, se encuentran:



Reputación académica, construida a partir de encuestas a académicos internacionales.

construida a partir de encuestas a académicos internacionales. Empleabilidad, evaluada por la percepción de empleadores.

evaluada por la percepción de empleadores. Citaciones por documento, que mide el impacto de las investigaciones publicadas.

que mide el impacto de las investigaciones publicadas. Producción por profesor, que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes.

que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes. Presencia internacional, entre otros aspectos, que reflejan la calidad de la enseñanza y el reconocimiento regional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co