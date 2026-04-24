Petro y Delcy Rodríguez anuncian "planes militares" contra bandas criminales en la frontera

Finalizado el encuentro en el Palacio de Miraflores entre el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, ambos mandatarios hablaron sobre los puntos que se tocaron durante la reunión.



La primera en dar su discurso fue Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien mencionó que “esta comisión ha tenido siete áreas de trabajo muy importantes en asuntos fronterizos, migratorios, consulares, educación y cultura, comercio, industria y turismo, asuntos ambientales y de salud y también asuntos de seguridad y defensa”.

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Según Rodríguez, la visita de Petro “se enmarca en un momento de profunda necesidad, de unión y de integración de nuestros pueblos”.

Agregó la mandataria que “hay dos momentos cruciales en los últimos años de nuestra relación. En el año 2022, con la llegada del presidente Petro al Gobierno de Colombia, logramos la apertura de la frontera. Era un hecho antinatural mantener cerrada nuestra frontera con unas poblaciones acostumbradas al intercambio comercial, a una movilidad intensa y que significaba la violación de sus derechos humanos”.



Uno de los temas que se planteó, según la presidenta encargada, fue “la sustitución de importaciones tanto de Venezuela como Colombia de productos que se consiguen en nuestros países. No tiene sentido que Colombia o Venezuela miren hacia otras magnitudes, otros hemisferios, lo que podemos conseguir en nuestros territorios”.



Ambos mandatarios, según Delcy Rodríguez, “hemos conversado sobre la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela, que es tan prioritario en este momento”.

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En cuanto a turismo, dijo Rodríguez, “se ha dado la reanimación de la conexión aérea entre Colombia y Venezuela y cómo podemos compartir y hacer proyectos multi destino”.

Rodríguez se refirió al combate a las bandas criminales y trasnacionales: “Nos hemos planteado ambos países la elaboración para lo que corresponde al territorio de Colombia y al territorio de Venezuela de planes militares y el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”.



"La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos": Petro

El presidente Gustavo Petro, por su parte, manifestó que “yo creo que no hay que olvidar un proyecto que pereció en la historia durante un tiempo, el gran proyecto de Bolívar, de la patria grande, que llamó en su momento Gran Colombia, que restableciéndose bajo otras formas en este siglo XXI puede ser y que si logramos este tipo de integración, de unidad, de confederación, nos podría llevar a ser una de las naciones más poderosas del mundo, una nación diversa y plural, respetando las autonomías de cada cual”.

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Agregó Petro que se va a “configurar un esfuerzo común, coordinado y a fondo para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de ilegales, de tal manera que la frontera solo sea para los pueblos colombiano y venezolano. La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos y por ahí, por esa liberación de los pueblos a fondo, que implica acción militar, acción policial y acción social, podremos restablecer los caminos concretos de la integración entre nuestras dos naciones”.

El presidente Petro se refirió a la integración energética, diciendo que “ojalá en los modos nuevos de energía y no en los viejos modos. Los viejos modos de energía demuestran traer violencia en el mundo, genocidios en el mundo, misiles, autoritarismos. Los nuevos modos de energía que yo trato de impulsar en mi propio país pueden traer paz, pueden traer la construcción de una democracia global, de una humanidad hermana”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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