Él es el soldado que ganó fortuna apostando por captura de Maduro, usando información clasificada

Un militar estadounidense fue acusado de fraude y otros delitos, sospechoso de haber obtenido más de 400.000 dólares mediante apuestas en línea sobre la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, utilizando información clasificada, informó el jueves el Departamento de Justicia.



Se trata de Gannon Ken Van Dyke, un soldado de 38 años, a quien se señala de haber empleado datos confidenciales sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en la plataforma de predicciones Polymarket, de acuerdo con un comunicado oficial de esa institución.

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El 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron ataques sobre Caracas, detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York para que enfrentaran cargos por narcotráfico.



Soldado estadounidense que apostó por captura de Maduro participó en el operativo

Van Dyke, destinado en la base militar de Fort Bragg, en el estado de Carolina del Norte, "participó en la planeación y ejecución" de la operación destinada a capturar a Maduro, según el Departamento de Justicia.

La acusación detalla que el militar enfrenta un cargo por fraude electrónico, otro por realizar transacciones monetarias ilícitas y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.



En caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión.



"Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación", indicó la administración de Donald Trump.

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Desde comienzos de diciembre, el soldado habría apostado cerca de 33.000 dólares distribuidos en 13 jugadas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

"En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente 409.881 dólares", señaló el Departamento.

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Nuestros "uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.



Ataque de EE. UU. a Irán, entre las apuestas que generaron millones en ganancias

A inicios de este año, seis cuentas en Polymarket obtuvieron ganancias por 1,2 millones de dólares tras apostar a que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, fecha en la que se inició la guerra en Oriente Medio.

Hasta el momento, no se han producido arrestos vinculados con esas apuestas, ni existen pruebas que relacionen al presidente Trump o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas operaciones.

"Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (...) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas", afirmó Trump ante periodistas el jueves, antes de agregar: "Nunca estuve muy a favor de eso".

Desde el inicio de su segundo mandato, legisladores demócratas han acusado a Trump y a su familia de mantener conflictos de intereses.

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"La familia Trump ha ganado 4.000 millones de dólares gracias a la presidencia", escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE