Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Cuáles son las estafas más comunes en los talleres mecánicos? Experto responde

¿Cuáles son las estafas más comunes en los talleres mecánicos? Experto responde

Scotty Kilmer, un mecánico con más de 50 años de experiencia, revela cómo detectar fraudes comunes en talleres y evitar reparaciones innecesarias en su vehículo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Estafas más comunes en los talleres
Scotty Kilmer, un mecánico estadounidense que cuenta con más de 6,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, dio algunas recomendaciones.
Pexels: cottonbro studio /Getty Images

