¿Cuáles son las estafas más comunes en los talleres mecánicos? Experto responde

La desconfianza al visitar talleres mecánicos es un sentimiento común entre los conductores, quienes a menudo se enfrentan a la incertidumbre sobre si las reparaciones sugeridas son realmente necesarias. Ante esta problemática, la orientación de profesionales con larga experiencia resulta fundamental para identificar posibles engaños.

En este contexto, la voz de Scotty Kilmer, un mecánico estadounidense con más de 50 años de experiencia en el sector automotriz, ha cobrado gran relevancia, pues cuenta con más de 6,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde comparte su conocimiento. Recientemente, publicó en uno de sus videos las artimañas más frecuentes que, según su experiencia, aparecen en algunos talleres, destacando que el conocimiento elemental es la primera línea de defensa contra la estafa. Su mensaje principal, de acuerdo con el clip publicado el pasado 16 de septiembre, es no autorizar trabajos sin haber verificado previamente que el vehículo requiere el mantenimiento.



Estafas comunes y protocolos de verificación

El especialista proporcionó pautas prácticas para que los propietarios de vehículos puedan determinar cuándo una intervención es justificada y cuándo no. Uno de los ejemplos más señalados se relaciona con la sustitución de las pastillas de freno. Kilmer explicó que si el pedal de freno no se hunde al presionarlo, o si el volante no presenta temblores cuando se frena con fuerza a velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora, es muy probable que las pastillas sigan siendo suficientemente gruesas. El cambio solo se justifica si el material de fricción se encuentra más delgado que una moneda.

Otro foco de engaño frecuente son los amortiguadores. Kilmer advirtió que algunos mecánicos pueden recurrir a la práctica de rociar aceite en los guardapolvos de estas piezas para simular una fuga o un supuesto daño, convenciendo así al cliente de que es necesaria una reparación. Para combatir esta táctica, el experto aconseja tomar una fotografía del área antes de acudir al taller. Si las piezas están secas inicialmente y luego se presenta el "goteo", se trataría de una práctica fraudulenta. Un indicio real de que los amortiguadores deben ser cambiados es que el vehículo pierda estabilidad al transitar por baches. Es importante recordar que la función principal de estas piezas es controlar el movimiento de la suspensión.



Finalmente, la alineación es otro servicio que se recomienda a menudo sin necesidad. El mecánico asegura que si el desgaste de los neumáticos es uniforme y el vehículo avanza en línea recta por la carretera, sin tirar constantemente hacia un lado u otro, el ajuste no es requerido. Las desviaciones ocasionales pueden deberse a la inclinación de la vía y no implican un problema mecánico. Solo la desviación constante en un camino plano y nivelado debe llevar a considerar la alineación.

Más allá de los ejemplos específicos, el mensaje de Kilmer se centra en la autoevaluación. Para evitar el engaño, es vital que los conductores se familiaricen con los aspectos básicos de sus vehículos y realicen sus propios "deberes" antes de visitar el taller. Una revisión casera previa puede ser el factor determinante entre incurrir en un gasto innecesario y asegurar un mantenimiento verdaderamente justificado.

