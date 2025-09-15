En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan en Medellín a estadounidense por presunta explotación sexual de una menor de edad

Capturan en Medellín a estadounidense por presunta explotación sexual de una menor de edad

La Fiscalía imputó a un extranjero en Medellín por su presunta participación en un caso de explotación sexual de una menor de 14 años, luego de que fuera capturado en el barrio Laureles.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 15, 2025 04:41 p. m.
Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de una menor de edad de 14 años en Medellín
Imagen de referencia
Archivo

