Capturan en Medellín a estadounidense por presunta explotación sexual de una menor de edad

Un ciudadano estadounidense identificado como Stephen Paul Mueller fue privado de la libertad de manera preventiva en Medellín, tras ser presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación. El hombre es investigado por su presunta participación en un caso de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, delito que la legislación colombiana sanciona con penas de prisión.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Mueller habría sostenido contacto con una adolescente de 14 años a través de redes sociales en al menos dos ocasiones, entre finales del año 2022 y mayo de 2023. Durante esas comunicaciones, presuntamente le propuso encuentros de carácter sexual y le ofreció 500.000 pesos colombianos como pago por acceder a sus pretensiones.

La Fiscalía sostiene que, tras esos mensajes, el ciudadano estadounidense convenció a la menor de acudir al lugar en el que se hospedaba en Medellín, en una vivienda localizada en el barrio Laureles. Allí, según la investigación, se concretaron encuentros en los que el extranjero habría inducido a la adolescente a realizar actos de naturaleza sexual a cambio de dinero: "Según la investigación, entre finales de 2022 y mayo de 2023, el extranjero presuntamente se comunicó en dos oportunidades con la menor de edad y la convenció de ir a la vivienda en la que se hospedaba, localizada en el barrio Laureles, donde la indujo a realizar actividades de tipo sexual", se lee en el comunicado de la entidad.



Capturan a ciudadano estadounidense acusado de explotación sexual

El proceso judicial tomó fuerza luego de que se lograran recopilar elementos materiales probatorios que apuntaban a la responsabilidad del extranjero. Con base en esa información, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, llevó a cabo un operativo en Medellín que permitió la captura del estadounidense. En la diligencia fueron incautados dos teléfonos celulares, un computador portátil y dos memorias USB, dispositivos que ahora están siendo analizados por expertos forenses para determinar si contienen material que respalde la imputación, como registros de comunicación, fotografías, videos o evidencias de contacto con menores de edad.



Tras la captura, Mueller fue trasladado a disposición de las autoridades judiciales. En audiencia pública, un fiscal del Caivas le imputó el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, figura penal que busca sancionar a quienes promueven o facilitan este tipo de conductas contra niñas, niños o adolescentes. El procesado no aceptó los cargos, pero el juez, luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y revisar los elementos de prueba, consideró que existían motivos fundados para imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, con el objetivo de garantizar la comparecencia del acusado al proceso, proteger a la víctima y evitar una posible obstrucción a la justicia.

La explotación sexual de menores es un delito de especial gravedad en Colombia. El Código Penal establece que cualquier persona que demande, promueva o facilite este tipo de conductas puede enfrentar penas de prisión. En Medellín, las autoridades han venido desarrollando campañas dirigidas a identificar y desmantelar redes de explotación sexual. Sin embargo, también han advertido sobre la actuación individual de ciudadanos extranjeros que viajan al país con el propósito de establecer vínculos indebidos con menores de edad, aprovechando condiciones de vulnerabilidad económica o familiar.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co