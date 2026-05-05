¿Cuándo es el Día de la Madre en Cúcuta y por qué no se celebra el segundo domingo de mayo?

Cada año, durante el mes de mayo, miles de familias en Colombia se preparan para celebrar el Día de la Madre que este año cae el próximo 10 de mayo, correspondiente al segundo domingo del mes, y es considerada una de las fechas más significativas en el calendario social y familiar del país. Sin embargo, hay una excepción que llama la atención: en Cúcuta y otras zonas del departamento de Norte de Santander, esta conmemoración no coincide con el resto del territorio nacional.

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En Colombia, la celebración del Día de la Madre se relaciona con tradiciones religiosas, pues el mes de mayo está dedicado a la Virgen María dentro del catolicismo, lo que ha influido en la forma en que se vive esta fecha en diferentes regiones del país, por lo que es un día vinculado también a valores como el cuidado, la protección y la familia. Pero, ¿conoce la historia qué hay detrás de esta fecha y por qué se celebra diferente en Cúcuta? Acá le contamos.



¿Por qué se celebra el Día de la Madre en Colombia y en el mundo?

Y es que aunque el Día de la Madre hoy se asocia principalmente con celebraciones, obsequios y encuentros, su origen tiene raíces más complejas que conectan con movimientos sociales, expresiones religiosas y tradiciones antiguas. De acuerdo con información recogida por la BibloRed, las primeras referencias a la conmemoración de la maternidad se remontan a civilizaciones antiguas.



En la Grecia clásica, por ejemplo, se rendía homenaje a Rea, considerada la madre de los dioses. En Roma, existían celebraciones dedicadas a Cibeles, una deidad asociada con la fertilidad y la naturaleza. De manera similar, en Egipto se honraba a Isis, figura vinculada con la maternidad y la protección. "En esta fecha se busca conmemorar la relevancia de la maternidad y el rol de las madres en las diferentes comunidades y territorios", recogió la Red de Bibliotecas Públicas de la capital.



Sin embargo, la celebración moderna del Día de la Madre tiene su origen en Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando surgieron iniciativas impulsadas por mujeres que buscaban generar espacios de apoyo y reflexión sobre temas sociales. Una de las figuras clave fue Ann Maria Reeves Jarvis, quien organizó encuentros conocidos como "Días de las Madres", orientados a mejorar las condiciones sanitarias y de vida en comunidades afectadas por conflictos y desigualdades.

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"Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos", dató en 1870 la escritora Julia Ward Howe, invitando a las mujeres a unirse en favor de la paz, en medio de las consecuencias de la Guerra Franco-Prusiana. Aunque su propuesta no se institucionalizó en ese momento, contribuyó a consolidar la idea de una fecha dedicada a las madres con un sentido social.

A comienzos del siglo XX, Anna Jarvis, hija de Ann Reeves Jarvis, retomó estas iniciativas tras la muerte de su madre. Su objetivo era establecer un día oficial para honrar el papel de las madres en la sociedad. Gracias a su campaña, en 1907 se realizó una conmemoración en memoria de su madre, y años después se impulsó la idea de fijar una fecha anual. Finalmente, en 1914, el gobierno de Estados Unidos oficializó el Día de la Madre, estableciendo su celebración el segundo domingo de mayo.

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La iniciativa se extendió rápidamente a otros países, que adoptaron la fecha o la adaptaron a sus propios contextos culturales. En Colombia, la celebración fue institucionalizada mediante la Ley 28 de 1925, durante el gobierno de Pedro Nel Ospina. Posteriormente, el Decreto 748 de 1926 reforzó la medida y promovió su conmemoración en todo el territorio nacional, incluso en zonas apartadas.



¿Por qué en Cúcuta el Día de la Madre se celebra el último domingo de mayo?

Mientras la mayoría de ciudades sigue la fecha establecida por la legislación colombiana - el segundo domingo de mayo -, en Cúcuta la celebración se traslada al último domingo del mes. Al respecto, hay variedad de versiones que explican la razón detrás de esta decisión; sin embargo, lo cierto es que no existe un consenso definitivo sobre cuál de ellas es la causa real del cambio.

De acuerdo con lo explicado por el medio local La Opinión, una de las teorías más conocidas se remonta al terremoto ocurrido el 18 de mayo de 1875, un desastre que afectó gravemente a la región y dejó miles de víctimas. Según esta versión, la cercanía de la fecha del Día de la Madre con el aniversario de la tragedia habría influido en la decisión de mover la celebración, evitando que coincidiera con días de duelo y conmemoración para la ciudad.

Otra explicación de relatos históricos apunta a que, durante la época en la que el transporte de mercancías dependía del ferrocarril o de envíos internacionales, hubo ocasiones en las que los productos destinados para la celebración no llegaban a tiempo para el segundo domingo de mayo. Ante esta situación, comerciantes locales habrían impulsado el cambio de fecha para no afectar las ventas asociadas a la festividad.

En la misma línea, existe una versión que menciona la llegada tardía de cargamentos desde el exterior, especialmente desde Europa. Según este relato, los barcos que traían mercancía arribaban hacia finales de mes, lo que hacía más conveniente realizar la celebración en ese momento, cuando ya había disponibilidad de productos para regalar.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co