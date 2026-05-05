¿Cuándo es el próximo día festivo en Colombia después del 1 de mayo? Faltan menos de dos semanas

En Colombia, el calendario de festivos suele organizarse alrededor de los llamados "puentes", una dinámica que se mantiene por la aplicación de la Ley 51 de 1983. Para muchos, estos días representan descanso; para otros, una oportunidad de organizar viajes cortos o pasar tiempo en casa. Lo cierto es que el país tiene uno de los calendarios con más días festivos en la región, y eso no es casualidad.

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Colombia es uno de los países con más días festivos de la región, solo siendo superado por Chile y Argentina. De hecho, buena parte de los festivos en Colombia tienen origen religioso. Celebraciones del calendario católico como la Semana Santa, la Ascensión, Corpus Christi o el Sagrado Corazón siguen teniendo un peso importante dentro de la agenda oficial. A eso se suman fechas cívicas como la Independencia, la Batalla de Boyacá o el Día del Trabajo, que también están fijadas por ley.

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¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El último festivo fue el pasado viernes 1 de mayo de 2026, correspondiente al Día del Trabajo. Esa fecha no se trasladó, por lo que generó un fin de semana tradicional de viernes a domingo. A partir de allí, el siguiente festivo en el calendario nacional es el lunes 18 de mayo de 2026, cuando se conmemora la Ascensión de Jesús. Este sí hace parte de los festivos que se mueven al lunes por la Ley Emiliani, lo que vuelve a instalar el esquema de puente largo.



Además, existe una norma que explica por qué tantos festivos terminan cayendo lunes. Se trata de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani. Esta ley permite mover varias celebraciones al lunes siguiente cuando no caen ese día, con el objetivo de evitar semanas partidas y facilitar fines de semana largos. Gracias a esta regla, los llamados “puentes” se volvieron algo común en la vida cotidiana del país.



Cómo queda el calendario de festivos para mayo y junio 2026

Tras el Día del Trabajo, el país entra en una seguidilla de festivos religiosos que se distribuyen principalmente en lunes. Este es el orden inmediato:



18 de mayo (lunes): Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

Los festivos que quedan el resto del año 2026

Después de junio, el calendario de festivos continúa sin grandes interrupciones:



20 de julio (lunes): Día de la Independencia

7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

2 de noviembre (lunes): Todos los Santos

16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

Nuevo puente festivo en 2026

El calendario 2026 incluye un beneficio particular: el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá lunes por primera vez en siete años, lo que permitirá un puente festivo natural. Esta coincidencia no se daba desde 2019 y compensa parcialmente los ajustes que afectan los otros dos descansos largos.



Colombia tendrá así 18 festivos, de los cuales 11 se trasladarán al lunes más cercano. Mientras meses como mayo, junio y agosto seguirán ofreciendo varias pausas, febrero y septiembre permanecerán sin días festivos. Esta distribución configura un panorama de descanso desigual, en el que algunos momentos del año concentran varias oportunidades, mientras que otros transcurren sin fechas especiales.



Recomendaciones para aprovechar los festivos de 2026

Revise con tiempo el calendario laboral y escolar.

Planee con anticipación viajes y reservas, especialmente en temporadas altas.

Combine días festivos con vacaciones para obtener descansos más largos.

Consulte siempre fuentes oficiales para confirmar fechas y posibles cambios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co