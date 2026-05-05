Hombre quedó libre tras ser acusado de secuestrar a menor por caminar sobre piso recién limpio

Un hombre en Estados Unidos evitó una condena de cárcel luego de ser acusado inicialmente de secuestro de una menor, en un caso que que generó controversia. Se trata de James Anthony Morris Jr., quien finalmente se declaró culpable de abuso infantil y recibió una sentencia que no incluye prisión.



El hecho ocurrió en un restaurante Subway ubicado en Jacksonville, Florida, cuando una niña de 10 años ingresó al establecimiento junto a su madre. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el incidente se produjo luego de que la menor caminara sobre un piso que había sido recientemente fregado por el entonces gerente del lugar.



El momento del incidente

Según el informe policial, la madre de la niña relató que ambas se encontraban en el establecimiento realizando un pedido cuando notó que el piso estaba húmedo. En ese momento, la menor pisó accidentalmente el área recién limpiada, por lo que su madre le pidió que se disculpe.

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Es en ese instante cuando, de acuerdo con la denuncia, el hombre “la tomó de la mano y la llevó a una trastienda del restaurante, detrás de una puerta cerrada”. La situación escaó rápidamente cuando la madre intentó ingresar al lugar y se encuentró con que la puerta había sido cerrada de forma intencional.

La mujer declaró que forcejeó para abrirla mientras pide ayuda. Finalmente, logró abrir la puerta lo suficiente como para que la menor pudiera escapar y ponerse a salvo



La niña declaró que el hombre “se puso a despotricar sobre lo terribles que eran sus padres, diciendo que eran basura y gente horrible”, y añadió que “estaba muy asustada y pensó que la estaban secuestrando”.



Tras el incidente, un testigo que se encontraba en el lugar intervino para ayudar a liberar a la menor y realizar la llamada al 911. Esta persona aseguró que el hombre estaba “actuando de forma extraña” y que “creía que la víctima estaba en peligro”.

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El reporte policial indicó que la niña fue retenida contra su voluntad durante más de dos minutos antes de ser rescatada por su madre. Posteriormente, Morris Jr. fue arrestado el 21 de julio de 2025 y puesto a disposición de las autoridades.



Decisión judicial

Casi un año después del hecho, el 30 de abril de 2026, Morris Jr. se declaró culpable de abuso infantil ante el Tribunal de Circuito del Condado de Duval. Como resultado, evitó una condena mayor por cargos iniciales de detención ilegal o secuestro.

De acuerdo con la sentencia, el hombre, de 34 años, recibió tres años de libertad condicional y debe pagar 769 dólares en costos judiciales. Además, el juez le impuso evaluaciones obligatorias por abuso de sustancias y salud mental, así como un tratamiento de seguimiento.

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También se le ordenó no tener ningún tipo de contacto con la víctima ni con su familia. En cuanto a la pena privativa de la libertad, se le impuso dos días de cárcel, tiempo que ya había cumplido tras su arresto.

Las autoridades no reportaron indicios de agresión sexual en este caso, y se confirma que la menor y el acusado no se conocían previamente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co