Sena lanzó convocatoria virtual para estudiar gratis técnicos y tecnólogos: link de inscripción

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de la Segunda Oferta de Formación Virtual de 2026, una convocatoria que trae más de 19.000 cupos en programas de nivel técnico y tecnólogo. Esta nueva convocatoria busca "avanzar en la construcción de un proyecto de vida, a través de una formación flexible, pertinente y orientada al futuro", por medio de la educación en modalidad remota, permitiendo que personas en diferentes regiones del país e incluso en el exterior puedan formarse sin necesidad de asistir de manera presencial.

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De acuerdo con la entidad, la oferta incluye un total de 42 programas diseñados en función de las necesidades del mercado laboral. Entre las áreas disponibles se encuentran gestión de redes de datos, eficiencia energética, análisis y desarrollo de software, y animación digital. Estos programas apuntan a fortalecer habilidades prácticas y conocimientos aplicables en distintos sectores productivos.

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Fechas clave en nueva convocatoria virtual y gratuita del Sena

La convocatoria estará abierta únicamente durante tres días, del 5 al 7 de mayo, periodo en el que los aspirantes deberán completar el proceso de inscripción a través de la plataforma oficial dispuesta por el Sena. Según explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación de la entidad, esta es "una oportunidad que estaban esperando todos las colombianas y colombianos para poderse inscribir en nuestra formación virtual".



El enfoque de la oferta se centra exclusivamente en los niveles técnico y tecnólogo. En el caso de los programas técnicos, el objetivo es que los estudiantes adquieran competencias específicas en un tiempo relativamente corto, lo que facilita su vinculación al mercado laboral. Por su parte, los programas tecnólogos incluyen un componente más amplio de formación, que permite desarrollar capacidades analíticas y abre la posibilidad de continuar con estudios superiores.



Requisitos para postularse a nueva convocatoria del Sena

Interesados deben tener en cuenta que el acceso a esta oferta está dirigido a la comunidad en general: pueden postularse personas de distintos grupos poblacionales, incluyendo comunidades campesinas, población con discapacidad, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres. También se permite la participación de ciudadanos extranjeros que cuenten con la documentación requerida para permanecer en Colombia.



En cuanto a los requisitos, la edad mínima para inscribirse es de 14 años. Para los programas técnicos no se exige título de bachiller, mientras que en el caso de los tecnólogos sí es necesario haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Icfes (Saber 11). Cada programa puede tener condiciones adicionales, por lo que la entidad recomienda revisar cuidadosamente la información disponible en la plataforma antes de iniciar el proceso.

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El SENA también señaló que, al tratarse de formación virtual, los aspirantes deben contar con acceso a internet y herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar las actividades académicas. Este aspecto es fundamental para garantizar la continuidad del proceso formativo y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Uno de los elementos clave de esta convocatoria es la flexibilidad, pues la modalidad virtual no exige horarios fijos de conexión, lo que permite a los aprendices organizar su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades personales o laborales. Sin embargo, la entidad aclaró que sí existen actividades y entregas que deben cumplirse dentro de los plazos establecidos, por lo que se requiere disciplina y autonomía en el proceso de aprendizaje.



¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:



Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Diríjase a la sección "Nuestra oferta educativa"

Seleccione la opción "Virtual" , según su interés

, según su interés Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co