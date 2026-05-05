Lo que se sabe del cuerpo hallado en el río Medellín: autoridades investigan las causas de la muerte

Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde de este martes en el río Medellín, en un hecho que generó alerta entre las autoridades y la comunidad. De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el caso fue reportado a través de la línea de emergencia 123, luego de que ciudadanos advirtieran sobre la presencia de un cadáver en el afluente.



De acuerdo con el reporte oficial, la llamada se registró hacia las 2:21 p.m., indicando la situación en el sector comprendido entre la estación Caribe y Tricentenario, específicamente en la dirección CL 94B con Cr. 55, en el barrio Tricentenario. Tras el aviso, una patrulla llegó al lugar y confirmó el hallazgo.



Hallazgo en el afluente

Al arribar al sitio, los uniformados observaron un cuerpo sin vida, boca abajo, en el río Medellín. Ante esta situación, fue solicitado el apoyo del cuerpo de bomberos y unidades de criminalística para la recuperación del cadáver.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del hecho, en los que se ve el cuerpo que vestía una pantaloneta y permanecía boca abajo en el afluente mientras ciudadanos observaban desde el sector en el puente. De acuerdo con las autoridades, fueron estas mismas personas quienes alertaron a la línea de emergencia.

Por respeto a la víctima y debido a la crudeza de las imágenes, este medio no difundirá dicho material.



Una vez el cuerpo fue recuperado, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica a cadáver. Según el informe preliminar, no se evidenciaron signos de violencia, por lo que la causa de la muerte fue dejada por establecer.



Las autoridades informaron que la persona fallecida corresponde a una mujer sin identificar, de tez blanca, con una edad aproximada entre los 50 y 55 años. Hasta el momento no ha sido posible confirmar su identidad ni las circunstancias en las que se produjo su muerte.

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Hasta el momento no hay más información, sin embargo, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que avanzan en las labores de identificación y en la recolección de información para esclarecer lo ocurrido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co