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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Cuántos Jesús hay en Colombia? Registraduría revela datos de nombres relacionados con Semana Santa

¿Cuántos Jesús hay en Colombia? Registraduría revela datos de nombres relacionados con Semana Santa

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló la cantidad de colombianos que fueron registrados con nombres relacionados con la religión católica o la Semana Santa, entre los que destacan el de Jesús.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
¿Cuántos Jesús hay en Colombia? Registraduría revela datos de nombres relacionados con Semana Santa
Imagen de referencia.
Wikimedia/Registraduría

Más de 978.000 colombianos tienen su identidad asociada a la Semana Santa y en 684.038 corresponde a nombres propios, según datos publicados este Viernes Santo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo estatal encargado del registro civil y la organización de elecciones en Colombia.

¿Cuántos Jesús hay en Colombia?

Según el informe, Jesús es el nombre más común vinculado a esta conmemoración religiosa, con 485.175 personas registradas. Le siguen María José, con 145.572, y Magdalena, con 21.278, mientras que hay 294.215 ciudadanos con el apellido Cruz.

Los nombres de lugares o figuras bíblicas también tienen una presencia relevante en el país, donde hay 25.933 personas llamadas Belén, mientras que otras 3.848 se llaman Mesías, además de 1.115 Nazaret y 152 que tienen por nombre Jerusalén. En menor medida aparecen nombres asociados a acontecimientos y personajes de la tradición cristiana, como Resurrección, registrados para 904 personas, en tanto que Judas tiene 48, Herodes 11 y hasta dos Barrabás, nombre del delincuente que es dejado libre por petición del pueblo en el proceso contra Jesús.

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Los datos, divulgados con ocasión de la Semana Santa, evidencian la profunda influencia de la tradición católica en Colombia. Según distintos estudios y encuestas, alrededor del 70 % de los colombianos se identifican como católicos, mientras que cerca de un 20 % pertenece a iglesias cristianas evangélicas u otras denominaciones, lo que confirma el amplio arraigo del cristianismo en el país. (Le puede interesar: ¿Qué representa el viacrucis? Oraciones y claves para reflexionar el Viernes Santo).

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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