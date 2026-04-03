¿Cuántos Jesús hay en Colombia? Registraduría revela datos de nombres relacionados con Semana Santa

Más de 978.000 colombianos tienen su identidad asociada a la Semana Santa y en 684.038 corresponde a nombres propios, según datos publicados este Viernes Santo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo estatal encargado del registro civil y la organización de elecciones en Colombia.



¿Cuántos Jesús hay en Colombia?

Según el informe, Jesús es el nombre más común vinculado a esta conmemoración religiosa, con 485.175 personas registradas. Le siguen María José, con 145.572, y Magdalena, con 21.278, mientras que hay 294.215 ciudadanos con el apellido Cruz.



Los nombres de lugares o figuras bíblicas también tienen una presencia relevante en el país, donde hay 25.933 personas llamadas Belén, mientras que otras 3.848 se llaman Mesías, además de 1.115 Nazaret y 152 que tienen por nombre Jerusalén. En menor medida aparecen nombres asociados a acontecimientos y personajes de la tradición cristiana, como Resurrección, registrados para 904 personas, en tanto que Judas tiene 48, Herodes 11 y hasta dos Barrabás, nombre del delincuente que es dejado libre por petición del pueblo en el proceso contra Jesús.

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Los datos, divulgados con ocasión de la Semana Santa, evidencian la profunda influencia de la tradición católica en Colombia. Según distintos estudios y encuestas, alrededor del 70 % de los colombianos se identifican como católicos, mientras que cerca de un 20 % pertenece a iglesias cristianas evangélicas u otras denominaciones, lo que confirma el amplio arraigo del cristianismo en el país. (Le puede interesar: ¿Qué representa el viacrucis? Oraciones y claves para reflexionar el Viernes Santo).