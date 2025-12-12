Oración por el Día de la Virgen de Guadalupe hoy, 12 de diciembre: guía para pedir protección

Millones de fieles en México, América Latina y diversas comunidades del mundo celebran hoy la festividad de la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones marianas más arraigadas del continente y símbolo espiritual de identidad, consuelo y unidad. La jornada, reconocida por su fuerza emocional y devocional, convoca a miles de creyentes a renovar su fe a través de la oración y a recordar la historia que, según la tradición, cambió el rumbo espiritual del nuevo mundo en el siglo XVI.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la organización Opusdei, la celebración tiene como raíz los relatos recogidos en el Nican Mopohua, el texto náhuatl del siglo XVI que narra las apariciones de la Virgen a Juan Diego, un indígena originario de Cuauhtitlán. Según el documento, en diciembre de 1531 la Virgen María se habría manifestado en el cerro del Tepeyac para entregar un mensaje de amor, protección y misericordia dirigido a todos los pueblos.

En ese diálogo considerado fundacional, la Virgen se presenta como "la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive" y pide que se construya un templo en aquel lugar para mostrar su compasión y escuchar el llanto y las penas de los habitantes de la región. La iconografía guadalupana, impresa de manera milagrosa en la tilma de Juan Diego, según la tradición católica, se convertiría desde entonces en uno de los símbolos más poderosos de devoción mariana en América.



Oración por el Día de la Virgen de Guadalupe hoy, 12 de diciembre

Este 12 de diciembre, los fieles suelen acudir a templos y santuarios para agradecer favores, presentar peticiones y participar en rezos comunitarios. La novena a Nuestra Señora de Guadalupe, promovida por la Pontificia Comisión para América Latina, reúne oraciones que subrayan el papel de la Virgen como protectora, mediadora y guía espiritual. En el primer día de la novena, tradicionalmente rezado hoy por muchos devotos, destaca una súplica que resume el espíritu de la festividad: pedir a María la protección de las familias, la unidad de los pueblos y la justicia para los más vulnerables. Esta es la oración:



Virgen de Guadalupe, Madre de América. Tiende tu protección sobre todas las naciones del Continente y renueva su fidelidad a Cristo y a la Iglesia.

Suscita propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. Protégenos de las injusticias y discriminación.

Cuida a los niños. Guarda la unidad de las familias.



Que desde esta tu Imagen manifiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu amparo.

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén



El significado actual de la devoción guadalupana

Aunque su origen se ubica en el México del siglo XVI, la influencia de la Virgen de Guadalupe trasciende fronteras. Su figura está presente en templos, hogares y comunidades de toda América Latina, donde se le considera madre, protectora y símbolo de identidad mestiza. En países como Colombia, la fecha convoca a miles de familias a encender velas, asistir a misas especiales y elevar plegarias por la paz, la salud y la reconciliación.

Publicidad

Para la Iglesia católica, la devoción guadalupana representa también un llamado a la unidad y a la solidaridad. En su oración inicial, la novena pide a María "renovar la fidelidad a Cristo y a la Iglesia, suscitar propósitos de equidad en los gobernantes, proteger a los niños y guardar la unidad de las familias".

Como cada año, miles de personas siguen hoy las transmisiones en vivo desde la Villa de Guadalupe, en Ciudad de México, donde el Rosario se reza a las 4:00 p. m. Otros visitan parroquias y santuarios locales, mientras muchos más oran desde sus hogares.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co