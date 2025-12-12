En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Oración por el Día de la Virgen de Guadalupe hoy, 12 de diciembre: guía para pedir protección

Oración por el Día de la Virgen de Guadalupe hoy, 12 de diciembre: guía para pedir protección

Este 12 de diciembre, los fieles suelen acudir a templos para agradecer favores, presentar peticiones y participar en rezos comunitarios por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Oración por el Día de la Virgen de Guadalupe hoy, 12 de diciembre: guía para pedir protección
La Virgen se presenta como "la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive". -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad