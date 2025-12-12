En vivo
Ley en Colombia quita vivienda a los propietarios por error de los inquilinos: aplica en estos casos

La Ley 1708 de 2014 explica que los dueños podrían perder sus casas o apartamentos así la culpa sea del inquilino. Noticias Caracol también consultó con una abogada experta.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de dic, 2025
Getty Images

