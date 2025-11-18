En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / La palabra del año del diccionario de Cambridge es 'parasocial': ¿ha sentido 'conexión' con una IA?

La palabra del año del diccionario de Cambridge es 'parasocial': ¿ha sentido 'conexión' con una IA?

Según, el diccionario de Cambridge, se trata de un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Sin embargo, los expertos advierten que puede ser peligroso.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Muchas de las relaciones parasociales son un chatbot.
Muchas de las relaciones parasociales son un chatbot.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad