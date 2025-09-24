Diccionario 'costeñol': palabras y expresiones que cuentan la identidad del Caribe colombiano

En Colombia no se habla igual en todas partes. Cada región tiene su propio ritmo, sus giros y un arsenal de palabras que reflejan la forma de ver la vida. En la Costa Caribe, donde el calor, el mar y la picardía marcan la cotidianidad, el español se llena de expresiones únicas que pueden desconcertar a quien no esté familiarizado con ellas, pero que son esenciales para entender el sabor de la cultura costeña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Caribe colombiano está lleno de diminutivos y aumentativos cargados de significado y que se usan en el día a día entre los habitantes, pero que pueden dejar 'perdidas' a muchas de las personas de otros puntos del país. En la calle, el saludo breve y directo es un 'ajá', mientras un cipote carro, casa o fiesta es algo grande, descomunal.



Lista de algunas frases y palabras costeñas:

Abrir (se): alejarse. Separase del grupo. (Ábrete que no te queremos. yo me abro ya…)

Achicopalao: perturbado, enfermo.

Aguacatao: persona aburrida, decepcionada.

Ajá: 1) saludo corto. 2) mostrar aprobación, afirmar.

Añoñi: ¿que no? Expresión de seguridad ante algo dudoso.

Apué: (ah, pues)

Apiñao: apretado.

Arrayúo: persona que muestra interés exagerado por algo.

Arrebatao: loco, persona desordenada o loca.

Arrestao: atrevido, persona con carácter.

Avispado: persona más activa.

Bacano: Bueno, chévere, agradable.

Barro: mal (¡ey, barro eso!)

Billullo: dinero (de billete)

Bochorno: Vergüenza.

Boli: Jugo (zumo) de fruta congelado que se vende en bolsitas de plástico transparente.

Bolita: el chance, sorteo basado en los resultados de la lotería oficial. Ej: me gane la bolita.

Bollito: chica atractiva.

Bollón: Persona creída.

Cachetoso: elegante.

Cagársela: equivocarse, cometer un error grave.

Calidad: expresión amable para pedir un favor a una persona desconocida (“Ey, calidad, ¿qué horas tienes?”)

Calilla: persona intensa. Resto de un cigarro.

Camello: trabajo, ocupación.

Cara e’ queso: borracho, peao.

Carrandanga: cantidad de eventos o cosas.

Carreta: mentira, historia inverosímil.

Cascar: pegarle a una persona.

Chambón: de mala calidad, tosco, rústico.

Chance: (hacer el…) aventón, llevar a alguien con el carro, ej: “hey, hazme un chance hasta la 51b”

Chancletas: sandalias.

Chapeto: medio borracho.

Chévere: bueno, agradable, súper.

Chicharrón: problema, algo muy difícil.

Chuchería: golosina.

Cipote: aumentativo, palabra que significa grande.

Cola: rabia. (Me das cooola..!)

Coleto: persona de mala apariencia.

Combo: grupo de personas, patota.

Corroncho: ordinario, tosco, sin estilo.

Cuadrarse: iniciar una relación amorosa con alguien.

Cuadro: compañero, amigo, persona cercana, conocido.

Cucayo: pegao, resto de arroz que queda pegado en el fondo de la olla en que se cocina.

Cule (culo de): Interj. Que muestra emoción en lo dicho. (¡Cule carro! > ¡Qué carro tan bueno!, cule vaina jopo > que cosa tan mala/desagradable)

Cule de pava: tener flojera, sin hacer nada.

Deja el güiro: deja el chisme.

¡Del carajo!: muy bueno.

Más allá de su humor y musicalidad, este vocabulario refleja cómo el Caribe colombiano interpreta el mundo: con espontaneidad, exageración, picardía y cercanía. Al final, estas expresiones no son simples palabras, son piezas de identidad que viajan con los costeños a cualquier parte del país o del mundo, recordándoles que su forma de hablar es también su forma de vivir.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL