Estos son los cursos de la Universidad de Cambridge para aprender inglés sin costo: link de acceso

La Universidad de Cambridge, a través de su plataforma Cambridge English, dispone de una amplia oferta de actividades sin costo para aprender y practicar inglés en niveles que van desde A1 hasta C2. De hecho, cada vez son más las personas que buscan alternativas de formación que no impliquen altos costos y que puedan realizarse desde cualquier lugar; entre las opciones más consultadas actualmente se encuentran estos cursos de la institución, en la que se enseñará y evaluará el idioma conforme a lo aprendido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de su sitio web oficial, la institución pone a disposición más de 175 actividades interactivas dirigidas a estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados. Estas actividades están organizadas según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y cubren los niveles A1 y A2 (básico), B1 y B2 (intermedio), y C1 y C2 (avanzado).

Los ejercicios no funcionan como cursos estructurados con duración fija, sino como módulos independientes que permiten al usuario practicar de manera autónoma habilidades específicas del idioma. Cada actividad tiene una duración estimada de entre 5 y 10 minutos, lo que facilita su uso en tiempos cortos de estudio.



¿Qué se puede aprender en la plataforma de la Universidad de Cambridge?

El contenido disponible está enfocado en el desarrollo de las principales competencias del idioma: gramática, vocabulario, comprensión lectora, comprensión auditiva, pronunciación y uso del inglés en contextos reales. Las actividades de la Universidad de Cambridge incluyen ejercicios de selección múltiple, completar textos, escuchar audios, ordenar frases y analizar estructuras gramaticales.



Por ejemplo, en los niveles básicos se encuentran ejercicios sobre el uso de verbos comunes, vocabulario relacionado con el hogar, el trabajo, los animales y las actividades cotidianas. En el nivel intermedio se abordan temas como el uso correcto de conectores, expresiones frecuentes en conversaciones, diferencia entre palabras similares y comprensión de textos más largos.



En los niveles avanzados, los contenidos de la Universidad de Cambridge se enfocan en estructuras complejas, comprensión profunda de audios, elipsis gramatical y análisis del significado implícito en el discurso. Además, existen actividades orientadas a contextos específicos como el inglés de negocios, situaciones laborales, trámites bancarios, viajes y comunicación profesional.

Publicidad

La plataforma también permite identificar errores frecuentes y reforzar puntos específicos del idioma, como el uso de tiempos verbales, preposiciones, conectores, pronunciación de palabras de uso común y comprensión de acentos en inglés. Otra ventaja es que los contenidos no están dirigidos exclusivamente a estudiantes escolares o universitarios, pues también están orientados a adultos que requieren el idioma para su trabajo, personas interesadas en migrar, empleados del sector turístico, profesionales de áreas técnicas y al público en general.



¿Cómo acceder a los cursos de inglés de la Universidad de Cambridge?

Uno de los aspectos más relevantes de esta oferta es que el acceso al material es completamente libre, pues no se requiere crear una cuenta ni realizar ningún tipo de pago. Los usuarios solo deben ingresar al sitio web oficial de Cambridge English, seleccionar la sección de "Activities for learners" y aplicar en la plataforma los filtros por nivel, habilidad o tiempo disponible.

Los contenidos están disponibles para su uso desde computadores, tabletas y teléfonos móviles con conexión a internet, lo que permite estudiar desde cualquier lugar. Esta modalidad de acceso abierto facilita que estudiantes, docentes, trabajadores y público en general puedan reforzar su conocimiento del idioma sin restricciones horarias. Además, las actividades son sin ningún costo, aunque no otorgan certificados formales por cada ejercicio realizado; sin embargo, los contenidos están alineados con los estándares de las certificaciones oficiales de Cambridge.

Publicidad

La institución es creadora de pruebas reconocidas internacionalmente, como el examen IELTS, utilizado por universidades, empresas y gobiernos en más de 140 países para validar el nivel de inglés de estudiantes y profesionales IELTS. El material disponible también sirve como apoyo para quienes se preparan para presentar exámenes como Cambridge English Qualifications o Linguaskill, una prueba multinivel por computador que certifica desde B1 hasta C2 en pocos días Linguaskill.



Paso a paso para acceder a los cursos de inglés sin costo de Cambridge

Para acceder a las actividades, los interesados deben seguir este procedimiento:



Ingrese al sitio web oficial de Cambridge English.

Diríjase a la sección “Learning English” y elegir la opción “Activities for learners”.

Aplique los filtros por nivel, habilidad (gramática, listening, reading, etc.) y tiempo disponible.

Seleccione la actividad deseada y comenzar de inmediato.

Todo el contenido se desarrolla de forma virtual y no requiere descargas obligatorias. Y a diferencia de muchos cursos virtuales que ofrecen acceso por tiempo limitado, las actividades gratuitas de Cambridge English no tienen fecha de cierre ni límite en la cantidad de ejercicios que se pueden realizar, por lo que usuarios pueden ingresar en cualquier momento, explorar contenidos y retomar su aprendizaje cuando lo desee.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co