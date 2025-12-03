Este es el alivio financiero que recibieron más de 1.000 jóvenes con créditos educativos del Icetex

El Ministerio de Educación anunció que el Gobierno Nacional condonó de manera total y parcial 1.192 créditos educativos otorgados por el Icetex a jóvenes de diferentes regiones del país, como Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Valle del Cauca y Caldas, entre otros departamentos. De acuerdo con el comunicado, las entidades encargadas de ejecutar este alivio financiero fueron el Ministerio de Educación y la Central de Inversiones S.A. (CISA)

"1.192 jóvenes son beneficiados con la condonación total o parcial de su crédito educativo, demostrando de esta manera el compromiso de promover la justicia económica social, brindando alivios financieros, impulsando proyectos de vida y contribuyendo a la reactivación del bienestar de estos colombiano", se lee en el comunicado. Según el anuncio, la medida hace parte de las acciones del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo.



El alivio financiero que recibieron más de 1.000 jóvenes en el Icetex

Este "plan de salvamiento" es dirigido a usuarios del Icetex que se encontraban en dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y así "liberar de deudas a estos usuarios", para disminuir el impacto económico que las deudas educativas han tenido en miles de hogares colombianos durante los últimos años. De acuerdo con CISA, los 1.192 beneficiarios hacen parte de un conjunto de 8.345 jóvenes cuyos intereses han sido asumidos por el Estado mediante esta estrategia.

En muchos de los casos, se trata de personas que accedieron a programas de financiamiento como "Ser Pilo Paga", iniciativa que, "terminó disfrazando de becas los créditos educativos, llevándose por delante a víctimas del conflicto armado, hombres y mujeres clasificados en grupos a y b del Sisbén IV", por lo que varios estudiantes no lograron pagar por completo tras finalizar sus estudios.



"Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar. Con estas acciones el gobierno del presidente Gustavo Petro atiende una de las necesidades más sentidas con las que nos encontramos al asumir nuestro mandato", señaló el presidente de CISA, Nicolás Corso Salamanca.



Según indica el comunicado, el Gobierno ha destinado cerca de 2,3 billones de pesos para la condonación de 154.867 créditos educativos en todo el país, con corte a diciembre de 2025. Estos recursos han sido dirigidos a distintos programas de alivio, cubriendo tanto capital como intereses en múltiples casos, de acuerdo con cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Educación.



¿Quiénes son los jóvenes beneficiados por el alivio financiero?

Las condonaciones han priorizado a poblaciones consideradas vulnerables, entre ellas víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes y estudiantes clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, correspondientes a pobreza extrema y pobreza moderada. Para estas poblaciones se han gestionado, a través de los Fondos en Administración, más de 92.000 condonaciones, con una inversión que supera los 1,37 billones de pesos.

Otro de los mecanismos implementados ha sido la condonación por graduación, mediante la cual 36.291 jóvenes que lograron culminar sus estudios recibieron alivios entre el 25% y el 50% del valor del capital adeudado. Este programa ha requerido una inversión aproximada de 398.276 millones de pesos y busca incentivar la finalización de los estudios superiores.

De igual forma, a través del llamado Plan de Oportunidades, establecido en el artículo 128 del Plan Nacional de Desarrollo, se atendieron 17.061 usuarios del Icetex que se encontraban en situaciones críticas de pago. En estos casos, el Estado asumió capital e intereses por más de 290.409 millones de pesos, con el fin de evitar procesos de cobro que podían afectar de manera grave su situación financiera.

Dentro de las estrategias conjuntas entre el Ministerio de Educación y CISA también se encuentran los Planes de Salvamento MEN-CISA, que han permitido la condonación de 6.175 créditos en casos específicos, incluidos antiguos beneficiarios de "Ser Pilo Paga" y víctimas del conflicto armado, inversión que asciende a 180.621 millones de pesos. Otro grupo beneficiado corresponde a los estudiantes con altos resultados en el examen Saber Pro. Hasta la fecha, 837 jóvenes han visto condonados sus créditos como reconocimiento a su desempeño académico, mediante una inversión cercana a los 46.989 millones de pesos.

Las autoridades recordaron que los procesos de condonación se realizan mediante convocatorias y programas específicos, y que los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos para cada línea de alivio. Asimismo, reiteraron que los interesados pueden consultar la información oficial a través de los canales del Ministerio de Educación Nacional y del Icetex. Estudiantes también deben tener en cuenta que durante 2026 también se mantendrán los programas de alivio y acompañamiento a deudores del Icetex, con el objetivo de seguir reduciendo el número de créditos en mora.

