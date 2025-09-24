Réplica de temblor en Venezuela se dio 12 minutos después: también se sintió en zonas de Colombia

Un sismo superficial se sintió en el occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de septiembre. Con una magnitud de 6,1 se registró a las 5:21 de la tarde, hora local, con epicentro en el estado Zulia. El evento fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que precisó minutos después que se había presentado una replica de 4,7 de magnitud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primer temblor en Venezuela se registró a menos de 30 kilómetros de profundidad. De acuerdo con los reportes iniciales del SGC, el epicentro ocurrió cerca de los municipios Bachaquero y San Timoteo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo. La población más cercana es Bachaquero, que se encuentra a 73 kilómetros, mientras que Ciudad Ojeda está a 92 kilómetros de distancia.

La réplica se dio sobre 5:33 p. m., tan solo 12 minutos del primer movimiento. Esta vez el epicentro se dio a 37 km de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y estuvo más cerca de otras ciudades, como San Timoteo a 39 km, Tía Juana a 69 km. Este temblor también tuvo una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.



Lea: Fuerte sismo de magnitud 6,1 en Venezuela hoy 24 de septiembre: se sintió en zonas de Colombia



¿En qué partes de Colombia se sintió el temblor con epicentro en Venezuela?

El movimiento telúrico inicial se sintió principalmente en el estado Zulia de Venezuela, lugar del epicentro. En varias zonas de la región fronteriza de Colombia, especialmente en ciudades como Bucaramanga, Riohacha, Medellín y Bogotá, ya que varios usuarios le reportaron al Servicio Geológico Colombiano haber percibido el sismo con algún tipo de intensidad.

Publicidad

Por su parte, el segundo movimiento fue reportado en ciudades de Colombia como Santa Marta, Medellín, Envigado, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, además de las ciudades reportadas en el primer temblor en Venezuela.

Noticia en desarrollo...

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL