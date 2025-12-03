Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: así puede ver su resumen musical del año

Spotify lanzó oficialmente su ya tradicional resumen anual, con el que millones de usuarios en el mundo pueden conocer qué música, pódcasts y audiolibros marcaron su 2025. Este resumen permite a cada persona conocer, de forma detallada, sus hábitos de escucha a lo largo de los últimos meses, a partir de la información recopilada entre enero y buena parte del segundo semestre.

En esta edición, los usuarios pueden acceder a una experiencia interactiva que muestra sus artistas más escuchados, las canciones que más reprodujeron, los géneros predominantes, el tiempo total de escucha y otros datos que resumen su relación con la plataforma durante 2025. Además del recorrido personalizado, la plataforma habilitó listas editoriales y rankings globales con las canciones, artistas y pódcasts más reproducidos del año.



¿Cómo ver el resumen de Spotify Wrapped?

El Wrapped solo refleja una porción del año, ya que la recopilación de datos se detiene el 15 de noviembre a las 23:59. Esto significa que cualquier cosa escuchada desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre no se incluirá en el resumen de ese año. La razón detrás de este corte es, probablemente, la música navideña, cuya inclusión podría distorsionar los resultados generales del usuario. Así puede consultar su resumen:



Los usuarios deben ingresar desde la aplicación móvil actualizada.

Al abrir la app, el contenido aparece de forma destacada en la pantalla principal mediante historias interactivas que pueden deslizarse una a una

En el menú superior, encontrará varias opciones entre las que se encuentran "Wrapped"

Una vez finalizado el recorrido, también queda disponible la lista personalizada "Tus canciones más escuchadas en 2025", que reúne los temas que lideraron la reproducción del usuario a lo largo del año. Esta lista puede guardarse en la biblioteca y escucharse incluso después de que termine la temporada de Wrapped.

Entre los aspectos que más generan interés está la posibilidad de compartir los resultados en redes sociales. Spotify incorporó opciones para publicar las historias y las listas directamente en distintas plataformas, con formatos diseñados para facilitar la difusión de artistas, canciones o estadísticas personales.



Para aquellos que no quieren esperar, Spotify ha lanzado la función 'Estadísticas de escucha' como un adelanto interactivo para el Wrapped 2025. Esta herramienta, disponible tanto para usuarios premium como gratuitos en la aplicación móvil, permite ver semanalmente el artista y la canción más escuchada, junto con un ranking de los cinco principales.



