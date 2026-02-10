¿Quiere aprender inglés gratis? Requisitos para postularse a nueva convocatoria en Envigado

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las competencias en una segunda lengua, la Alcaldía de Envigado anunció la apertura oficial de inscripciones para los cursos gratuitos de inglés correspondientes al año 2026. Esta oferta educativa está dirigida a los residentes de las zonas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del municipio, y hace parte del "proyecto de bilingüismo priorizado a través del mecanismo de presupuesto participativo", según indicó la entidad.

La iniciativa busca dar continuidad a los procesos formativos adelantados en años anteriores y, al mismo tiempo, permitir el ingreso de nuevos estudiantes interesados en aprender o fortalecer sus conocimientos en inglés. De acuerdo con la información entregada por la administración municipal, los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas.

En cuanto al cronograma, los estudiantes de continuidad, es decir, aquellas personas que ya venían participando del programa en 2025 o en años previos, podrán inscribirse hasta el 15 de febrero de 2026. Por su parte, los estudiantes nuevos tendrán plazo para realizar la inscripción entre el 9 y el 28 de febrero del mismo año. Estas fechas buscan organizar el proceso de manera ordenada y garantizar la adecuada asignación de cupos.



¿Quiénes pueden postularse a convocatoria para aprender inglés en Envigado?

El programa está abierto a personas desde los 7 años de edad en adelante, lo que permite la participación tanto de niños como de jóvenes y adultos. Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos documentales definidos por la entidad encargada de la formación, entre los cuales se encuentra:



Foto tamaño documento con fondo blanco

Certificado del Sisbén actualizado

Copia de la última factura de servicios públicos

Copia del documento de identidad tanto del titular como del beneficiario

Certificado de afiliación a una EPS.

Todos los documentos deben ser entregados de manera presencial en la sede de la institución TLS (Teaching Language Services), ubicada en la carrera 43 número 31 sur – 102, en el barrio La Magnolia. En este lugar se realizará el proceso de inscripción y verificación de la información aportada por los aspirantes. La atención al público se lleva a cabo en horarios establecidos, con el fin de facilitar el acceso de la comunidad interesada.



Los barrios que pueden postularse a convocatoria

Zona 2

Barrio El Portal

Barrio San Marcos

Barrio Pontevedra

Barrio Jardines

Barrio Villagrande

Barrio Bosques de Zúñiga

Zona 3

Barrio La Sebastiana

Barrio Las Flores

Barrio Uribe Ángel

Barrio Alto de Misael

Barrio Las Orquídeas

Zona 5

Barrio Loma de Las Brujas

Barrio La Pradera

Barrio El Chocho

Barrio Inmaculada

Zona 6

Barrio El Chinguí

Barrio El Salado

Barrio La Mina

Barrio San Rafael

Barrio San José

Zona 7

Barrio Las Antillas

Barrio El Trianón

Barrio Loma del Barro

Barrio La Paz

Barrio El Dorado

Zona 8

Barrio Las Casitas

Barrio Primavera

Barrio Milán-Vallejuelos

Barrio Alcalá

Zona 9

Barrio Los Naranjos

Barrio Mesa

Barrio Zona Centro

Barrio Obrero

Barrio Bucarest

Barrio La Magnolia

Zona 10

Vereda El Escobero

Vereda Santa Catalina

Zona 11

Vereda El Vallano

La administración municipal explicó que el programa no tiene ningún costo para los participantes, ya que es financiado con recursos públicos, y que su ejecución está a cargo de una entidad especializada en la enseñanza de idiomas. La Alcaldía de Envigado invitó a los habitantes de las zonas habilitadas a revisar cuidadosamente los requisitos y las fechas, y a acercarse oportunamente al lugar de inscripción para evitar contratiempos.



Una vez finalizado el proceso de inscripción, la entidad dará a conocer la información relacionada con el inicio de clases, horarios y niveles, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y la demanda registrada en cada zona. Las personas interesadas pueden obtener información adicional directamente en la sede de TLS o a través de los canales de contacto dispuestos para el programa, donde se brinda orientación sobre el proceso y la documentación requerida.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co