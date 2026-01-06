Eclipse solar del siglo ocurrirá en 2026: fecha exacta y lugares donde se podrá ver

El año 2026 llega con varios eventos astronómicos. Uno de ellos es un eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego", que será uno de los eventos más extremos de este año, según expertos, por lo que también fue apodado como "eclipse del siglo". Noticias Caracol le explica la fecha y hora exacta del eclipse, en qué lugares se podrá presenciar y cuánto dura el evento.

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre completamente. Esto ocurre debido a que la órbita de la Luna es ligeramente elíptica, por lo que en ciertas posiciones está más alejada de la Tierra. Cuando esto coincide con un eclipse, la Luna no obstruye por completo la luz solar, y queda visible un anillo brillante alrededor de su silueta. Es un efecto espectacular, pero menos dramático que un eclipse total, ya que la corona solar no queda completamente expuesta, sino que se mantiene oculta por la luz residual del Sol.



¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar "anillo de fuego"?

El fenómeno ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026. Según los datos de EarthSky, estas serán las fases principales (en hora universal coordinada UTC):



Inicio de la fase parcial: 09:56 UTC

Comienzo del anillo de fuego: 11:42 UTC

Momento de máximo eclipse: 12:11 UTC

Fin del anillo de fuego: 12:41 UTC

Fin de la fase parcial: 14:27 UTC

La duración máxima de la fase anular será de aproximadamente 2 minutos y 20 segundos, lo que ofrece un breve pero inolvidable espectáculo visual. La zona donde se verá el anillo completo será principalmente sobre partes de la Antártida y el suroeste del océano Atlántico. Regiones remotas de la Antártida oriental y tramos del océano Austral estarán dentro del estrecho camino de anularidad. Fuera de esta franja, el eclipse será visible de manera parcial en el sur de Argentina y Chile, en regiones del sur de África y en gran parte de la Antártida. En estas áreas, la Luna cubrirá parcialmente el disco solar, oscureciendo el cielo sin formar el anillo completo.



¿Eclipse solar se podrá ver en Colombia?

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 no será visible desde Colombia. La fase de “anillo de fuego” se concentrará exclusivamente en la Antártida, región remota donde la Luna cubrirá cerca del 96 % del disco solar. Sin embargo, en América del Sur, incluida la Patagonia (extremo sur de Argentina y Chile), será posible apreciar una fase parcial, pero esa cobertura no alcanzará a Colombia. Expertos confirman que desde territorio colombiano no se observará ni siquiera este parcial. Por lo tanto, si se desea observar el eclipse, lo recomendable es conectarse a la transmision en YouTube de la NASA o de cualquier agencia experta en astronomía. Desde Colombia, el fenómeno pasará sin dejar marca perceptible en el cielo.



Este eclipse será el primero de cuatro que ocurrirán en 2026: dos solares y dos lunares. Después del 17 de febrero, habrá un eclipse lunar total el 3 de marzo, visible en Europa, Asia, Australia y América. El 12 de agosto se producirá un eclipse solar total que podrá observarse en Groenlandia, Islandia y España, y el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse lunar parcial. Este ciclo convierte a 2026 en un año excepcional para los aficionados a la astronomía.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

