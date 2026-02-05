Esta es la técnica de coqueteo que nunca falla, según psicólogos

Aunque suele pensarse que el coqueteo es algo innato, distintas investigaciones en psicología social muestran que se trata de una habilidad que puede llegar a desarrollarse. De acuerdo con un estudio de Psychology Today, el coqueteo se trata también de un conjunto de habilidades que se desarrollan más dependiendo de la experiencia y la intención.

Y es que para muchas personas es incómodo iniciar una conversación con alguien que les atrae, esto puede ser por el temor al rechazo, la duda sobre qué decir o cómo actuar o la presión de "caer bien", como algunos de los aspectos que suelen jugar en contra. Sin embargo, el estudio señala que el éxito del coqueteo no depende de un rasgo de la personalidad, más bien influyen ciertas conductas observables que cualquiera puede practicar.



¿Es mejor coquetear directamente o ser sútil?

Uno de los hallazgos más llamativos es que la mayoría de las personas no detecta el coqueteo cuando ocurre. Un estudio sobre percepción social reveló que quienes recibían señales de interés solo las interpretaban correctamente en una minoría de los casos. En otras palabras, gran parte de los intentos de coqueteo pasan desapercibidos y la razón parece estar relacionada con el miedo al rechazo, proteger la autoestima o simplemente la decisión de optar por señales ambiguas o demasiado discretas.

El problema es que, cuando el mensaje no es claro, la otra persona puede interpretarlo como simple amabilidad. Por eso, la evidencia sugiere que una comunicación ligeramente más directa, sin caer en la exageración, suele ser más efectiva. Aunque lo cierto es que conocer a alguien no siempre es sencillo y en muchos casos la expectativa es que la otra persona dé el primer paso o que la conversación fluya de forma espontánea. Sin embargo, la realidad suele ser distinta: iniciar un contacto requiere intención, atención y cierta dosis de incomodidad.



Cuáles son los estilos de coqueteo, según psicólogos

La investigación también muestra que no existe una única forma de coquetear. Psicólogos del portal han identificado varios estilos frecuentes, entre ellos:



Físico , basado en el lenguaje corporal y la cercanía.

, basado en el lenguaje corporal y la cercanía. Juguetón , que trata la interacción como un juego ligero.

, que trata la interacción como un juego ligero. Cortés , caracterizado por la prudencia y el respeto.

, caracterizado por la prudencia y el respeto. Sincero , centrado en la conexión emocional.

, centrado en la conexión emocional. Tradicional, apoyado en roles de género más clásicos.

Cada estilo puede resultar más o menos efectivo según el contexto y el tipo de relación que se busca. Por ejemplo, el coqueteo juguetón tiende a asociarse más con encuentros informales, mientras que el sincero suele facilitar vínculos más profundos. En general, los estilos físico, juguetón y sincero han mostrado mayor éxito en situaciones de citas.



La técnica de coqueteo que más funciona, según los estudios

Cuando se analizan tácticas concretas, algunos patrones se repiten. En investigaciones realizadas en distintos países, una de las estrategias más efectivas fue demostrar que la otra persona resulta divertida. Reírse de sus comentarios o disfrutar genuinamente de la conversación suele generar una conexión inmediata.



También aparecen diferencias de género en ciertas conductas. En algunos contextos, el contacto físico leve puede interpretarse como una señal clara de interés, mientras que otros gestos - como el humor excesivamente neutral o los abrazos - pueden percibirse como meramente amistosos. En el caso de los hombres, los estudios señalan que los cumplidos moderados, las buenas conversaciones y el uso del humor aumentan las probabilidades de una respuesta positiva.



Investigaciones sobre lenguaje corporal también indican que ciertas expresiones faciales y posturas influyen en cómo se percibe el interés romántico. Una expresión relajada, con una leve sonrisa y contacto visual sostenido, tiende a interpretarse como coqueta con mayor facilidad que una sonrisa exagerada o distante. En cuanto a la postura, adoptar posiciones corporales abiertas - como no cruzar los brazos y ocupar el espacio de forma natural - se asocia con mayor atractivo. Este tipo de postura suele vincularse con seguridad y confianza, rasgos valorados en citas.

Una vez iniciado el diálogo, la clave no está en impresionar, sino en mostrar atención, según indican los estudios, pues escuchar activamente, hacer preguntas de seguimiento y reaccionar de manera coherente a lo que la otra persona dice son señales de interés que fortalecen la conexión. Diversos estudios también señalan que sentirse escuchado es uno de los factores más valorados en una posible pareja.



Pequeños pasos para ganar confianza al coquetear

Para quienes sienten que coquetear resulta intimidante, algunos especialistas recomiendan establecer objetivos pequeños y concretos en situaciones sociales: mantener contacto visual, sonreír, saludar o iniciar una conversación sencilla. Estas acciones ayudan a reducir la ansiedad y a normalizar la interacción sin la presión de un resultado inmediato.

La idea, según los expertos, no es buscar una relación en cada encuentro, es más bien practicar la socialización y ampliar las experiencias. Con el tiempo, la confianza aumenta y las interacciones se vuelven más naturales.

