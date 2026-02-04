¿Cuánto tiempo puede estar una mujer sin tener relaciones sexuales? Esto dice un experto

La sexualidad suele presentarse como una necesidad biológica imperativa, casi al nivel del hambre o la sed. Sin embargo, cuando nos alejamos de los tabúes y consultamos a los expertos, la realidad es mucho más matizada. Para profundizar en este tema, Noticias Caracol habló con el psicólogo y sexólogo Laurent Marchal, quien desmitifica la idea de que la abstinencia sexual prolongada conlleva riesgos catastróficos para la salud femenina.

¿Es posible que una mujer pueda vivir sin tener relaciones?

La respuesta corta y contundente es sí. De acuerdo con Marchal, una mujer puede permanecer sin tener relaciones sexuales durante toda su vida sin que esto represente un peligro para su integridad física o mental. A diferencia de otras funciones corporales, no existe un "evento adverso" o una falla sistémica que se desencadene exclusivamente por la falta de actividad sexual.

Si bien es cierto que mantener una vida sexual activa se asocia con diversas mejoras en la salud general, su ausencia no implica obligatoriamente un deterioro de la misma. Es fundamental entender que el cuerpo humano no entra en un estado de riesgo particular por no ejercer el coito o la masturbación.



Uno de los puntos más relevantes que señala el experto es la importancia de la autonomía. Existen mujeres que, de manera consciente y voluntaria, escogen el camino de no tener relaciones sexuales. Para este grupo, la ausencia de sexo no es una carencia, sino una opción de vida que les permite tener una existencia probablemente bastante satisfactoria.



Sin embargo, cuando la falta de sexo no es una elección, la experiencia cambia. Es aquí donde pueden aparecer sensaciones particulares de frustración que no son agradables para la mujer. En estos casos, es vital analizar qué está sucediendo a nivel subyacente. Marchal sugiere que se debe investigar si existe una baja de deseo o si hay un problema hormonal directamente relacionado con la falta de actividad sexual.



No tener relaciones sexuales no está relacionado con enfermedades mentales

Históricamente, la ciencia no siempre fue tan comprensiva con la abstinencia. En el pasado, algunos investigadores sostenían que no tener relaciones sexuales podía estar correlacionado con malestar emocional o enfermedades mentales. No obstante, esta visión ha evolucionado significativamente en los últimos años.

Hoy en día, se entiende que el malestar no proviene de la falta de sexo en sí misma, sino de las circunstancias que rodean esa ausencia. Por ejemplo, si la falta de relaciones está vinculada a un malestar de pareja o a situaciones conflictivas, esto sí puede generar frustración y respuestas incompatibles. El peligro no radica en la abstinencia, sino en el conflicto emocional o relacional que esta pueda reflejar o provocar.

