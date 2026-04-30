Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según nuevo ranking.

El Ranking U-Sapiens 2026-1, elaborado por Sapiens Research, presenta una nueva radiografía del sistema universitario colombiano. El informe, publicado el 26 de abril de 2026, compara la productividad científica de las instituciones, así como su capacidad para formar investigadores y ejecutar proyectos de investigación. En esta edición, se analizaron a 368 instituciones de educación superior, de las cuales cumplieron únicamente 106 universidades con los criterios necesarios para ser incluidas en la clasificación, gracias a una nueva forma de medición.

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Uno de los principales cambios en esta versión está relacionado con la medición de las revistas académicas. A diferencia de ediciones anteriores, donde se utilizaban clasificaciones nacionales, en esta ocasión se adopta información proveniente de MIAR, una base que integra distintos sistemas internacionales de indexación. A partir de estos datos, se construyó un indicador que evalúa la visibilidad de las publicaciones científicas mediante una ecuación de difusión que considera múltiples variables.

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Las 10 universidades mejor posicionadas en Colombia

A pesar de los ajustes metodológicos, los primeros lugares del ranking se mantienen con pocas variaciones. La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, continúa en el primer puesto, seguida por la Universidad de Antioquia. Este es el ranking de las mejores 10:



Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) Universidad de Antioquia Universidad de los Andes Universidad del Valle Universidad Javeriana Universidad Industrial de Santander Universidad Nacional de Colombia (Medellín) Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad del Rosario

En el conjunto de las 15 mejores, se observa una mezcla entre universidades públicas y privadas, aunque las instituciones estatales continúan concentrando una parte importante de la actividad investigativa. Según el informe, aportan cerca del 62% del puntaje total dentro de este grupo.



Uno de los efectos más visibles de los cambios es el aumento de instituciones clasificadas. De las 106 que aparecen en esta edición, 68 ya estaban en el listado anterior, mientras que 38 ingresan por primera vez o regresan después de haber salido. Entre los nuevos participantes hay 12 universidades que no habían sido incluidas antes. En su mayoría son privadas y se ubican en el cuartil inferior, lo que sugiere que aún están en proceso de fortalecer su actividad investigativa.



¿Qué mide el Ranking U-Sapiens?

La clasificación se construye a partir de tres variables principales:



Revistas científicas indexadas

Programas de maestría y doctorado activos, con datos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Grupos de investigación categorizados por Minciencias

Para esta edición, los cambios se concentran en la medición de revistas y en la actualización de programas de posgrado, que varían con frecuencia. En contraste, la variable de grupos de investigación se mantiene con base en la última convocatoria disponible.



Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener en 2025 un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas en el ranking de Quacquarelli Symonds (QS), lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable.



Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia Universidad del Rosario Universidad de La Sabana EAFIT Universidad del Norte Universidad del Valle Universidad Externado de Colombia Pontificia Universidad Bolivariana Universidad Industrial de Santander (UIS)

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co