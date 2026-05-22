Este es el colegio colombiano que quedó entre los 10 mejores del mundo, según Global Schools Prize

La Institución Educativa Comercial de Envigado fue incluida entre los 10 mejores colegios del mundo en el Global Schools Prize 2026, reconocimiento internacional promovido por la Varkey Foundation en colaboración con la UNESCO, que destaca a instituciones educativas con modelos innovadores y proyectos de impacto social, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Educación.

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El reconocimiento fue entregado en Londres, Inglaterra, donde el profesor Alexander Echeverri representó al colegio antioqueño durante la ceremonia. La institución fue seleccionada por el trabajo que desarrolla desde las aulas en temas de investigación, ciencia, sostenibilidad y creación de soluciones enfocadas en necesidades reales de las comunidades.

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¿Cuál fue el reconocimiento internacional que ganó institución pública de Envigado?

La noticia fue confirmada tanto por el Ministerio de Educación Nacional como por la Alcaldía de Envigado, que resaltaron el trabajo adelantado por estudiantes y docentes en diferentes proyectos científicos y tecnológicos. De acuerdo con las entidades, el modelo educativo del colegio se ha enfocado en "promover procesos de investigación desde edades tempranas", permitiendo que los estudiantes desarrollen iniciativas relacionadas con el medio ambiente, la salud pública y la innovación aplicada.

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Durante la ceremonia realizada en Londres, el profesor Alexander Echeverri aseguró que este reconocimiento representa el esfuerzo colectivo de toda la comunidad educativa. "Es un orgullo representar a la institución y a nuestro país en este certamen. Este es un trabajo en equipo. Colombia es sostenibilidad, de justicia ambiental y armonía", expresó el docente durante el evento.

"La institución educativa logró este importante reconocimiento gracias a un modelo pedagógico centrado en la investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones a problemáticas reales de las comunidades. Desde las aulas, estudiantes y docentes han impulsado proyectos científicos y tecnológicos con impacto social y ambiental, demostrando cómo la educación puede transformar territorios y mejorar la calidad de vida de las personas", indicó la cartera educativa.

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¿Por qué ganó el reconocimiento internacional esta institución?

Entre las iniciativas desarrolladas por los estudiantes del Colegio Comercial de Envigado se encuentran propuestas relacionadas con la erradicación del dengue, la creación de prótesis para víctimas de minas antipersona y el diseño de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, uno de los proyectos destacados consiste en una mano robótica diseñada para apoyar procesos asociados con el síndrome del túnel carpiano. También fueron reconocidas máquinas capaces de transformar humo contaminante en tinta y biocombustible, además de prototipos enfocados en el tratamiento y mejoramiento de la calidad del agua.

Según la información entregada por la institución, varias de estas iniciativas nacieron a partir de problemáticas identificadas directamente por los estudiantes en sus comunidades y barrios, por lo que el premio "también exalta el fortalecimiento del pensamiento crítico, el liderazgo y el trabajo colaborativo entre los estudiantes, quienes desde edades tempranas participan en procesos de investigación y creación tecnológica con impacto en sus comunidades".

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Parte del reconocimiento internacional también está relacionado con el trabajo desarrollado a través de INVENTIPAZ, un espacio académico que incluye "estrategias que integran la sostenibilidad, la ciencia y la innovación como pilares de la formación integral". Desde este centro de interés, estudiantes y docentes trabajan en metodologías de investigación socioambiental que buscan integrar el conocimiento científico con soluciones aplicables a contextos cotidianos.

¿Qué premia el Global Schools Prize?

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El Global Schools Prize es un premio internacional creado por el empresario y filántropo Sunny Varkey, fundador de la Varkey Foundation. La iniciativa busca reconocer instituciones educativas que estén transformando la enseñanza a través de modelos innovadores y experiencias con impacto social.

El premio hace parte de una serie de reconocimientos internacionales enfocados en educación, junto al Global Teacher Prize y el Global Student Prize.

De acuerdo con sus organizadores, el objetivo es abrir "un debate integral sobre lo que se necesita para ofrecer la mejor educación posible, preparando a los niños para afrontar el futuro con confianza, al tiempo que se replantea el futuro del aprendizaje para las generaciones venideras".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co