Call of Duty: Mobile desata una temporada salvaje junto a The Boys y nuevos poderes

Las colaboraciones dentro de los videojuegos ya dejaron de ser simples apariciones cosméticas. Hoy, muchas de ellas buscan transformar por completo la experiencia de juego y convertir cada temporada en un evento capaz de mover comunidades enteras. En el caso de Call of Duty: Mobile, las temporadas temáticas se han convertido en uno de los motores principales para mantener vivo el interés de millones de jugadores alrededor del mundo.

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Durante los últimos meses, el juego ha apostado por eventos más agresivos, modos experimentales y contenido pensado para enganchar tanto a los usuarios casuales como a quienes llevan años dentro del ecosistema competitivo. Entre nuevas armas, operadores legendarios y modos limitados, cada actualización intenta ofrecer algo distinto más allá de un simple Pase de Batalla.

Pero esta vez la apuesta parece ir mucho más lejos.



La nueva temporada llega justo en un momento clave para una de las franquicias más populares del streaming, una serie conocida por romper la imagen tradicional de los superhéroes y convertirlos en figuras violentas, impredecibles y llenas de caos. Esa esencia ahora aterriza directamente dentro del campo de batalla móvil.



Y es precisamente después de varias semanas de expectativa que Call of Duty: Mobile confirmó oficialmente la llegada de su colaboración con The Boys como parte central de la Temporada 5 — Revenge, actualización que estará disponible desde el 27 de mayo.

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La colaboración no se limitará únicamente a skins o cosméticos. Activision integrará modos de juego especiales inspirados directamente en los poderes de los personajes de la serie, incluyendo versiones temáticas para Multijugador y Battle Royale.

Uno de los modos más llamativos será Supe’d Up Attack of the Undead, una variante especial de Attack of the Undead donde los jugadores serán asignados automáticamente como Homelander, Starlight o Black Noir. Cada uno tendrá habilidades especiales mientras intenta sobrevivir a la infección de los no vivos.

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En la fase final de la partida, el último sobreviviente desbloqueará poderes únicos dependiendo del personaje asignado. Homelander podrá levitar y disparar rayos láser desde los ojos, Starlight tendrá ataques de energía que ralentizan enemigos y Black Noir utilizará una katana con bonificaciones de velocidad tras cada eliminación.

El Battle Royale también recibirá cambios importantes con Vought Royale, un modo donde los jugadores podrán encontrar dosis de Temp V repartidas por el mapa. Estas sustancias otorgarán superpoderes temporales como saltos cargados, teletransportación, visión láser y ondas eléctricas capaces de inutilizar vehículos y equipamiento enemigo.

Además de los modos especiales, la temporada incluirá tres sorteos temáticos centrados en Homelander, Starlight y Black Noir. Cada uno traerá operadores exclusivos, armas legendarias con efectos reactivos y animaciones especiales.

Entre los proyectos destacados aparecen la DRH — Homelander Pride, la Sten — Starlight Radiance y la DLQ33 — Noir Shadow, esta última acompañada de efectos visuales inspirados directamente en el personaje.

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La actualización también sumará nuevo contenido fuera de la colaboración con The Boys. Uno de los elementos más importantes será la llegada de Kui Ji — Viridescent Oath, un nuevo Operador Mítico basado en Ryotaro “Kui Ji” Nagashima, personaje visto anteriormente en DMZ: Recon.

Junto a este operador llegará el proyecto legendario 3-Line Rifle — Verdant Vow y varios elementos cosméticos con estética sobrenatural y energía espectral.

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Por otro lado, el Pase de Batalla de Revenge añadirá el fusil de asalto BAL-27, arma bullpup cuya velocidad de disparo aumenta mientras se mantiene el fuego sostenido. También se incorporará el perk Tactical Lining y nuevos aspectos para operadores y armas.

En Battle Royale aparecerá además el nuevo modo Armored Royale, enfocado completamente en combates vehiculares. Cada escuadrón iniciará la partida con un vehículo blindado que funcionará también como punto de reaparición, obligando a los jugadores a protegerlo mientras recorren el mapa.

La temporada incluirá igualmente eventos temáticos por facciones, desafíos 1vs1 y recompensas gratuitas relacionadas con la colaboración. Entre ellas estarán proyectos de armas épicos, cosméticos y tarjetas de visita inspiradas en la serie.

Otro detalle importante será la activación de promociones de COD Points dobles dentro de la Tienda Web Oficial antes del lanzamiento de la temporada. Estas ofertas comenzarán desde el 23 de mayo e incluirán paquetes especiales relacionados con The Boys y recompensas gratuitas limitadas.

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Con todo este contenido, Call of Duty: Mobile vuelve a demostrar que las colaboraciones ya no funcionan únicamente como fan service. La Temporada 5 — Revenge intenta convertir la experiencia completa del juego en un evento temático donde las mecánicas, los modos y la progresión giran alrededor de una misma idea.

La actualización estará disponible oficialmente el 27 de mayo a las 7:00 p.m. para Colombia.

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