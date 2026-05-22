No solo Shakira: otros artistas colombianos que también sacaron canciones para el Mundial 2026

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, la música se convierte en el lenguaje universal para unir a los hinchas de todos los países. En este escenario, la presencia de Colombia es indiscutible, no solo por su desempeño en las canchas, sino por el talento de sus artistas que han decidido ponerle banda sonora a la pasión tricolor.

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El gran estandarte global de esta fiebre mundialista es, una vez más, Shakira. La barranquillera, junto al artista nigeriano Burna Boy, ha presentado 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026. Este tema busca unir al mundo entero bajo un mensaje de valentía y orgullo por las raíces, invitando a los oyentes a luchar por sus sueños.

'Dai Dai' destaca por su diversidad lingüística, combinando el inglés y el español con palabras de aliento en otros cinco idiomas en su coro. Además, la letra rinde homenaje a leyendas del fútbol como Pelé, Maradona y 'El Pibe' Valderrama, así como a estrellas actuales como Messi y Cristiano Ronaldo.



Sin embargo, Shakira no es la única que ha alzado la voz. A nivel nacional, crece un movimiento musical donde diversos artistas locales han lanzado temas para apoyar de cerca a la Selección Colombia.



Los artistas colombianos que lanzaron canciones 'mundialistas' este 2026

Carlos Vives

Uno de los proyectos más ambiciosos es la alianza entre Carlos Vives, su sello Gaira Música Local y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Juntos han creado 'La Barra Incondicional', una trilogía de cánticos futboleros diseñados para sonar en los estadios y en las casas de cada colombiano.



Estos temas están inspirados en los grandes éxitos de Vives: 'Sí, sí, sí' (basada en Fruta Fresca), 'Yo te aliento' (inspirada en La Tierra del Olvido) y 'Que linda e' (sobre la base de Pa' Mayté). La iniciativa busca transformar la energía de la barra 'Fiebre Amarilla' en un himno colectivo que refuerce la identidad nacional y motive a los jugadores en cada partido.



Artistas de música popular

Por otro lado, la música popular también ha reclamado su espacio en esta celebración con el tema 'Te Quiero Ver Campeón', un tema musical que cuenta con la participación de once de los más grandes exponentes del género regional colombiano, quienes se unieron de manera independiente para crear un himno que nace desde el sentimiento del barrio.

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En esta colaboración participan figuras como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara. El tema es una fusión de cumbia con instrumentación típica de la música popular, buscando conectar con la forma en que el colombiano de a pie vive el fútbol.

Cabe destacar que este proyecto se convirtió en un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 tras haber aceptado participar en la canción, la cual grabarían al día siguiente. El estribillo, que reza “Dame una alegría que te quiero ver campeón”, resume el anhelo de 50 millones de corazones.

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Sofi LaVilla

La diversidad de los sonidos colombianos se extiende hasta el Caribe con Sofi LaVilla, quien se unió a los artistas sanandresanos Daner Dan Dan, JL Topo y DJ Wahm para lanzar '4 Toques y Gol'. Esta canción introduce el ritmo de la rancha, una fusión de San Andrés que mezcla dancehall, champeta y ritmos urbanos.

El tema rinde homenaje a figuras clave de la Selección actual como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos y al eterno capitán Radamel Falcao García. El video, grabado en canchas de Bogotá, busca capturar la magia del fútbol callejero y el freestyle que caracteriza el "juego bonito" de Colombia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co