Estos son los países que no le piden visa a los colombianos: Israel está en la lista ahora

El canciller Omar Bula dio a conocer que los colombianos ya no necesitarán visa para entrar a Israel, y viceversa, después de que los dos países restablecieran relaciones diplomáticas. Así como Israel, otros países mantienen este régimen de exención para los colombianos que se mueven entre fronteras. La firma de acuerdos bilaterales y multilaterales de exención de visado ha fortalecido la potencia del documento de viaje nacional, situando al pasaporte ordinario colombiano entre los puestos 31.º y 34.º del Henley Passport Index y del Passport Index a nivel mundial.

Con esta exención, los países otorgan acceso sin visado previo, pero que da paso entonces a la modalidad de visado a la llegada (Visa on Arrival) o mediante autorizaciones electrónicas de viaje. Colombia puede ingresar de esta forma a cerca de 130 países y territorios. La expansión del régimen de exención responde a dos pilares geopolíticos estratégicos: la profundización de los esquemas de integración regional en las Américas (como el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina) y el acuerdo de exención de visados de corta estancia para el Espacio Schengen firmado con la Unión Europea en diciembre de 2015.

Sudamérica: viaja solo con tu cédula de ciudadanía

Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur, no necesitas pasaporte ni visa para hacer turismo en la mayoría de países de la región. Puedes ingresar presentando únicamente tu cédula de ciudadanía física vigente:



Destinos habilitados solo con cédula: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Tiempo permitido: Entre 90 y 183 días según el país.

Entre 90 y 183 días según el país. Dato clave de residencia: Si buscas vivir o trabajar temporalmente, el acuerdo Mercosur te permite solicitar residencia temporal de forma simplificada en casi todos estos países (con excepción de Chile, que exige un visado previo para trabajar o residir).

Europa: el Espacio Schengen y otros destinos

Zona Schengen (Europa Comunitaria)

Los colombianos pueden ingresar sin visa como turistas a 27 países del Espacio Schengen por un periodo máximo de 90 días continuos o acumulados dentro de un lapso de 180 días.



Países incluidos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

Europa no Schengen

Destinos sin visa: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Serbia, Rusia, Ucrania y Georgia.

Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Serbia, Rusia, Ucrania y Georgia. Destino destacado: Georgia permite una estancia turística de hasta 360 días sin necesidad de visado.

Georgia permite una estancia turística de hasta 360 días sin necesidad de visado. Atención: El Reino Unido volvió a exigir visa previa para ciudadanos colombianos.

América Central, el Caribe y Norteamérica

Si buscas playas o destinos culturales cercanos, estos países te permiten ingresar solo con el pasaporte ordinario:

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Centroamérica y Caribe: Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Dominica, entre otros.

Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Dominica, entre otros. México: Permite el ingreso de colombianos hasta por 180 días. Requisito obligatorio: Debes completar el pre-registro electrónico en el portal de migración mexicano antes de tu vuelo.

Permite el ingreso de colombianos hasta por 180 días. Debes completar el pre-registro electrónico en el portal de migración mexicano antes de tu vuelo. Beneficio con visas de terceros países: Si cuentas con una visa estadounidense o canadiense vigente, puedes ingresar sin visa a países como Costa Rica o Haití.

Asia, Medio Oriente, África y Oceanía

Los colombianos cuentan con accesos estratégicos en puntos turísticos y hubs de conexión global:

Asia y Medio Oriente: Emiratos Árabes Unidos (Dubái/Abu Dabi), Catar, Israel, Turquía, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Tailandia e Indonesia.

Emiratos Árabes Unidos (Dubái/Abu Dabi), Catar, Israel, Turquía, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Tailandia e Indonesia. África: Marruecos te permite ingresar sin visa hasta por 90 días.

Marruecos te permite ingresar sin visa hasta por 90 días. Oceanía: Fiyi, Micronesia y territorios franceses de ultramar (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia).

Cuidado: no es visa, pero requieren autorización electrónica previa (eTA / pre-registro)

Hay países que no piden una visa tradicional en embajada, pero exigen llenar un formulario digital previo para poder abordar el avión:

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Corea del Sur: Requiere la aprobación de la autorización electrónica K-ETA antes del viaje. Kenia: Exige la tramitación previa de la eTA en su plataforma oficial. México y Filipinas: Requieren un pre-registro digital de viaje.

María Paula Rodríguez Rozo

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