Foto| La primera imagen de un "planeta bebé" orbitando una estrella: la captaron por primera vez

La NASA informó el descubrimiento, que involucra al gigante gaseoso WISPIT 2b,el cual orbita una estrella a 437 años luz y tiene cinco millones de años. Así se ve.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de nov, 2025
Foto| La primera imagen de un 'planeta bebé' orbitando una estrella: la captaron por primera vez
Concepto artístico creado por la NASA -
NASA

