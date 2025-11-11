Foto| La primera imagen de un 'planeta bebé' orbitando una estrella: la captaron por primera vez

La tecnología humana ha avanzado significativamente, permitiendo logros como la llegada a la Luna, la exploración de diversos planetas y la observación de galaxias distantes. Gracias a inventos como los telescopios de James Webb y el Hubble, la astronomía moderna ha alcanzado hitos no antes vistos en la ciencia, como la captura de imágenes directas de planetas "bebés" que recientemente informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un fenómeno que hasta hace poco pertenecía solo al terreno de las hipótesis teóricas de los científicos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El hallazgo, de acuerdo con el informe de la NASA, marca un momento histórico para la ciencia, pues por primera vez los investigadores han logrado observar de manera directa un protoplaneta, es decir, un mundo que aún se encuentra en pleno proceso de desarrollo y formación, rodeado de gas y polvo estelar. Cabe mencionar que este joven planeta, denominado WISPIT 2b, orbita una estrella llamada WISPIT 2, ubicada a 437 años luz de la Tierra.



El WISPIT 2b esta lejos de ser un planeta pequeño, de hecho, según los investigadores es un gigante gaseoso, con una masa estimada en cinco veces la de Júpiter. Aun así, su edad cósmica es diminuta considerando la cantidad de otros planetas: tiene solo 5 millones de años, lo que quiere decir que es casi 1000 veces más joven que el planeta Tierra. La imagen obtenida muestra al protoplaneta como un pequeño punto púrpura, brillando junto a un anillo de polvo blanco que rodea a la estrella del sistema. Esa formación ha sido durante décadas para los astrónomos una señal sospechosa de la existencia de planetas en gestación, ahora, esa sospecha se ha transformado en una realidad.



Imagen del "planeta bebé" orbitando la estrella WISPIT 2

Protoplaneta Tomada del portal de la NASA

Publicidad

La tecnología detrás del descubrimiento

El planeta fue detectado gracias al sistema MagAO-X, una tecnología de "óptica adaptativa extrema" desarrollada por la Universidad de Arizona y acoplada al telescopio Magallanes 2 (Clay), en el Observatorio Las Campanas, Chile. Este instrumento ayuda a captar imágenes nítidas y de alta resolución de objetos extremadamente lejanos, algo que hasta ahora los investigadores no habían podido realizar.

El equipo de investigación observó la estrella WISPIT 2 utilizando un termino denominado 'luz H-alfa' o 'hidrogeno alfa', una onda de luz visible que emite el hidrógeno gaseoso cuando cae sobre la superficie de un planeta joven. Lo que a su vez parece un anillo de gas muy caliente rodeando el planeta. Este gas emite una luz especial (H-alfa) que el instrumento MagAO-X está diseñado para captar, aunque es muy tenue al lado del brillo de la estrella.

Publicidad

Según el informe, ara confirmar los datos, los científicos emplearon además el Gran Telescopio Binocular (LBT) en Arizona, donde el instrumento infrarrojo LMIRcam permitió verificar la señal del planeta joven y medir la temperatura de su atmósfera. En conjunto, estos resultados constituyen una de las pruebas más sólidas obtenidas hasta la fecha sobre el proceso de formación de planetas gigantes.

Este descubrimiento es significativo, pues durante las observaciones, los astrónomos detectaron un segundo punto luminoso aún más cercano a la estrella, lo que quiere decir que aunque aún no está confirmado, todo indica que podría tratarse de otro planeta en formación dentro del mismo sistema estelar. Lo que a su vez significa una oportunidad única para estudiar cómo los planetas se desarrollan e interactúan entre sí en sus primeras etapas.



¿Quienes fueron los protagonistas del hallazgo?

El trabajo fue liderado por Laird Close, especialista en observaciones astronómicas novedosas y Richelle van Capelleveen, con un doctorado en exoplanetas e imagen directa del Observatorio de Leiden, Países Bajos. La prestigiosa revista Astrophysical Journal Letters fue la que publicó los resultados durante el 26 de agosto del presente año. Así mismo, el proyecto contó con el apoyo de la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) y la Fundación Heising-Simons, organismos que impulsaron el desarrollo del sistema MagAO-X.

Este descubrimiento no solo es importante, sino que también alimenta una la certeza de los científicos de que el universo sigue creando nuevos mundos ante los seres humanos y gracias a los avances de las invenciones de la humanidad, hoy existe la posibilidad de observar estos acontecimientos en tiempo real.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL

