ICETEX abrió convocatoria de créditos educativos para el semestre 2026-2: así puede postularse

Miles de estudiantes en Colombia todavía tienen la posibilidad de acceder a un crédito educativo para financiar sus estudios durante el segundo semestre de 2026. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) mantiene abierta la convocatoria 2026-2, dirigida a quienes buscan apoyo económico para ingresar a la educación superior o continuar su formación. De acuerdo con la información entregada por el ICETEX, durante 2026 se espera otorgar un total de 28.000 créditos educativos, de los cuales más de 20.000 hacen parte de la convocatoria correspondiente al segundo semestre del año.



¿Qué estudios se pueden financiar con los créditos del ICETEX en 2026-2?

La convocatoria contempla diferentes líneas de financiación para responder a distintos niveles de formación académica. Dependiendo del programa elegido y de las condiciones establecidas por cada línea de crédito, los beneficiarios podrán financiar hasta el valor total de la matrícula y el número de semestres requeridos para culminar sus estudios. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Programas de pregrado en instituciones de educación superior en Colombia.

Estudios de posgrado dentro del país.

Posgrados en el exterior.

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

Educación continuada, como diplomados, certificaciones y cursos de formación en una segunda lengua.

¿Cómo solicitar un crédito educativo del ICETEX?

Las personas interesadas deben realizar el proceso directamente en la plataforma oficial del ICETEX. Allí encontrarán las diferentes modalidades de crédito disponibles y podrán escoger la que mejor se adapte a sus necesidades académicas. El procedimiento general incluye varias etapas:



Ingresar al portal oficial del ICETEX.

Acceder a la sección de créditos educativos.

Revisar las líneas de financiación disponibles.

Seleccionar el crédito que corresponda al programa de estudios.

Diligenciar el formulario de inscripción.

Enviar la solicitud dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria.

Una vez finalizado este proceso, la entidad evaluará la información presentada por el aspirante. Si la solicitud resulta aprobada, el siguiente paso será completar la legalización del crédito mediante la entrega de la documentación requerida y la firma de las garantías correspondientes. Además del portal web, la entidad dispone de una aplicación móvil desde la cual los usuarios pueden acceder a diferentes servicios, incluida la solicitud del crédito educativa.

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Uno de los principales llamados realizados por el ICETEX durante esta convocatoria tiene que ver con la seguridad del proceso. La entidad recordó que ninguna persona necesita pagar por realizar la solicitud de un crédito educativo, ya que el trámite es completamente gratuito cuando se hace por los canales oficiales. En ese sentido, recomendó desconfiar de quienes prometan facilitar la aprobación del crédito o acelerar los procedimientos a cambio de dinero, ya que estas prácticas no hacen parte de los procesos institucionales. Asimismo, invitó a los ciudadanos que tengan conocimiento de posibles casos de intermediación irregular a reportarlos mediante los canales habilitados por la entidad.

Quienes deseen participar en la convocatoria deben revisar cuidadosamente los requisitos, verificar la documentación exigida y completar todo el proceso únicamente a través de los canales oficiales del ICETEX. De esta manera podrán evitar inconvenientes durante la evaluación de la solicitud y reducir el riesgo de caer en engaños relacionados con supuestos tramitadores que ofrecen servicios no autorizados.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co