Los países latinos que no necesitan visa para viajar a Canadá en 2026

El Gobierno de Canadá establece requisitos de ingreso que varían según la nacionalidad del viajero, el tipo de documento y la forma de entrada al país. En la mayoría de los casos, los visitantes deben contar con una visa de residente temporal o con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), que es un permiso digital vinculado al pasaporte. En América Latina, la exención de visa no es generalizada. Solo algunos países tienen acceso a mecanismos que reemplazan la visa tradicional para viajes de corta duración, principalmente mediante la eTA. Le explicamos cuáles son y bajo qué condiciones pueden viajar.



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¿Qué significa viajar sin visa a Canadá?

Viajar sin visa a Canadá no implica ingresar sin ningún requisito. En la mayoría de los casos, los ciudadanos de países exentos deben solicitar una eTA antes de abordar un vuelo. Este trámite se realiza en línea, tiene un costo bajo y permite estancias cortas, generalmente de hasta seis meses. La eTA es obligatoria para quienes viajan por vía aérea desde países exentos de visa. Sin este documento, no es posible abordar un vuelo hacia Canadá. Además, la autorización no garantiza la entrada. La decisión final la toman las autoridades migratorias en el punto de ingreso.



Países latinoamericanos completamente exentos de visa

Según la normativa canadiense, existen pocos países de América Latina cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visa de visitante y sin requisitos adicionales, más allá de tramitar la eTA y contar con pasaporte vigente.



Chile

Chile es el caso más claro en la región. Sus ciudadanos no necesitan visa para viajar a Canadá por turismo o negocios de corta duración. Solo deben solicitar la eTA si ingresan por vía aérea.



México (con condiciones actuales)

México ha tenido cambios recientes en su política migratoria con Canadá. En algunos casos, los ciudadanos pueden ingresar sin visa y obtener una eTA, pero en otros deben tramitar visa dependiendo de su perfil migratorio. Esto significa que no todos los mexicanos están completamente exentos, sino que deben verificar su situación individual antes del viaje.



Países latinoamericanos con acceso a la eTA bajo condiciones

El Gobierno de Canadá amplió en junio de 2023 la posibilidad de que ciudadanos de varios países puedan evitar la visa tradicional y solicitar una eTA si cumplen ciertos requisitos. Entre los países latinoamericanos incluidos en este grupo se encuentran:



Argentina

Costa Rica

Panamá

Uruguay

A ellos se suman otros como Brasil o algunos Estados del Caribe, aunque el enfoque principal se mantiene en América Latina continental. Para acceder a la eTA en estos casos, los viajeros deben cumplir al menos una de estas condiciones:



Haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años

Tener una visa vigente de Estados Unidos

Si no cumplen estos requisitos, deben solicitar una visa de visitante como cualquier otro ciudadano.



¿Qué ocurre con países como Colombia o Perú?

En el caso de países como Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia, la regla general es que los ciudadanos necesitan visa para viajar a Canadá. Sin embargo, existe una excepción similar a la de los países con acceso condicionado: algunos viajeros pueden solicitar una eTA si cumplen con los criterios definidos por el Gobierno canadiense, como tener una visa estadounidense vigente o haber tenido una visa canadiense reciente. Esto no representa una exención total de visa, sino una alternativa limitada para ciertos perfiles de viajeros.

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El sistema canadiense distingue entre dos tipos principales de autorización de ingreso: la visa de visitante, que es obligatoria para la mayoría de ciudadanos latinoamericanos. Se tramita antes del viaje y requiere documentación como prueba de fondos, intención de regreso y datos biométricos. También se encuentra la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), que está dirigida a ciudadanos de países exentos o con elegibilidad especial. Es un proceso más sencillo, en línea, y se vincula directamente al pasaporte. La eTA solo aplica para viajes por vía aérea. Si la entrada es por tierra o mar, puede ser necesario cumplir otros requisitos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

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