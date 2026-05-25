Nuevo logro para Shakira con 'Dai Dai', el video más visto en Youtube

'Dai Dai' no solo es la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también se ha convertido en el video más visto en la plataforma de YouTube, dándole un nuevo logro internacional a la cantante Shakira. En cuestión de 24 horas de su lanzamiento, el videoclip musical de la colombiana superó los 10 millones de reproducciones.

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El videoclip en el que aparecen estrellas del fútbol como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Luis Díaz, entre otros, fue lanzado el sábado 23 de mayo, y este lunes 25 todavía destaca en la plataforma de reproducción como el "#1 en el ranking de tendencias de música". Además, según YouTube Charts, el tema se posiciona como #1 o dentro del top 10 de los más reproducidos en diferentes países del mundo.

Shakira ha celebrado el éxito de 'Dai Dai' en las plataformas y ha agradecido a sus seguidores por el apoyo a su canción. "Gracias a todos en el mundo por hacer de este un momento histórico para los aficionados a la música y al fútbol", escribió la colombiana tras revelar el videoclip oficial de la canción del momento.



Cabe recordar que, el éxito de esta canción no es solo algo positivo para sus intérpretes, Shakira y Burna Boy, sino también para los niños que se verán beneficiados, ya que la colombiana anunció que donará sus regalías al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo.



En entrevista con Noticias Caracol En Vivo días previos al lanzamiento del video, la artista detalló que ya se habían recogido 40 millones de dólares para esta causa. "Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Y eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también, desde México hasta Uganda, hasta Río de Janeiro y hasta Mumbai".

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También se conoció que, para apoyar este objetivo mundial, Sony Music se sumará para igualar los primeros 250.000 dólares con una donación. Además, la barranquillera sumará donará 1 dólar por cada entrada de la próxima etapa de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ al Fondo de Educación.

"Esta canción yo creo que tiene un significado mucho más especial que cualquier otra, que en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito y el propósito es, en este mundo dividido y facturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana y sea lo que realmente se robe el show en ese escenario de la final del mundial", indicó Shakira.

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Pero el éxito de 'Dai Dai' no solo se limita a YouTube, la plataforma de reproducción Spotify también indicó que la canción registró más de 11.150.000 reproducciones en 24 horas desde su lanzamiento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co