Historia de hombre en Tolima que habría abusado de 5 hijas, 2 sobrinas y una nieta durante 26 años

Las autoridades en el departamento del Tolima enviaron a la cárcel a un hombre de 60 años, quien es acusado de abusar sexualmente de ocho mujeres de su familia, entre ellas cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en zonas rurales de los municipios de Fresno y Rovira, además de la ciudad de Bogotá.



De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los abusos a los que este sujeto, al parecer, sometía a sus familiares, ocurrieron durante 26 años; es decir, entre los años 1998 y 2024. Durante este tiempo, señaló el ente investigador, el supuesto abusador “habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático”.



Su hija, la primera víctima

Las investigaciones de las autoridades sugieren que la primera víctima del señalado abusador fue su hija mayor, quien habría sido víctima de diversos abusos entre los 7 y los 12 años de edad. Este patrón se habría repetido con sus otras hijas, en fincas ubicadas en Fresno y Rovira, en el Tolima. En todos los casos, presuntamente, este hombre aprovechaba la ausencia de su esposa para cometer los hechos y, posteriormente, intimidaba a las menores con amenazas de muerte para impedir que lo denunciaran ante la justicia.

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Además, de acuerdo con la Fiscalía, se estableció que el hombre también habría amenazado y agredido físicamente a su pareja al enterarse de los abusos sexuales cometidos contra sus familiares a lo largo de más de dos décadas.

Frente a estos hechos, el ente investigador informó que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden de captura en su contra durante una diligencia realizada en Fresno. Asimismo, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar (todos en modalidad agravada), así como incesto.



Aunque el señalado abusador no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se determina la responsabilidad de este hombre en estos terribles hechos.



¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil?

En Colombia, denunciar el maltrato infantil y el abuso sexual es una responsabilidad fundamental para proteger a los menores de edad y garantizar sus derechos. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de estos hechos puede y debe reportarlos ante las autoridades competentes.



La denuncia puede realizarse a través de diferentes canales. Una de las principales entidades es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que dispone de la Línea 141, un servicio gratuito y disponible las 24 horas para recibir reportes de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. También es posible acudir directamente a las comisarías de familia, inspecciones de policía o personerías municipales, donde se brinda orientación y se activan rutas de protección.

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Otra opción es presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de manera presencial en sus sedes o mediante sus canales virtuales. Allí se inicia el proceso penal correspondiente contra el presunto agresor. La Policía Nacional, a través de la línea de emergencia 123 o la Policía de Infancia y Adolescencia, también puede recibir denuncias y actuar de forma inmediata para proteger a la víctima.

Es importante señalar que la denuncia no requiere pruebas concluyentes; basta con relatar los hechos conocidos o las sospechas para que las autoridades investiguen. Además, la identidad del denunciante puede mantenerse en reserva, lo que brinda seguridad a quienes temen represalias.

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Finalmente, el proceso incluye medidas de protección urgentes para salvaguardar al menor, como la separación del agresor y el acompañamiento psicosocial. Actuar de manera oportuna puede marcar la diferencia en la vida de un niño o niña en situación de riesgo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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