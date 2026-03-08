La historia del Día Internacional de la Mujer y las frases para reconocer su lucha este 8 de marzo

Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la lucha histórica por la igualdad, los derechos y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad. Y aunque este día tiene por origen las luchas sociales y laborales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el paso del tiempo la fecha se ha convertido en un espacio para reconocer el esfuerzo de generaciones de mujeres que han trabajado por abrir caminos en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Este día pretende conmemorar a la mujer en sus múltiples facetas: madre, hija, hermana, amiga, pareja o compañera de vida. Le compartimos una selección de diversas frases compartidas en la plataforma Pinterest para enviar por mensaje o compartir en una dedicatoria especial.



Frases para dedicar en el Día de la Mujer

"Mujer, una fuerza de la naturaleza, creación delicada pero hermosa, hecha por Dios, inteligente, poderosa, fuente de energía cálida y bondadosa, saca lo mejor de ella para demostrar lo capaz e invencible que es; sabe que no se rinde fácilmente, lucha por lo que quiere y sueña con tener, amándose a sí misma como a los que aprecia también. Feliz lucha en su día."

"La fuerza de una mujer no se mide por su capacidad para soportar el peso del mundo, sino por su habilidad para enfrentar desafíos con valentía, amor y determinación. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas y capaz de lograr todo lo que te propongas."

"Más que flores y regalos mereces admiración y respeto por cada lucha interna y externa que libras a diario, manteniendo siempre la determinación y firmeza que te caracteriza."

"Mujeres: recuerden que este día es para sentirnos orgullosas de ser mujer, que a través de la historia muchas mujeres se han enfrentado a un mundo mayormente dominado por el machismo, para que hoy nosotras podamos tener una voz propia. A eso es lo que debemos hacer honor todos los días, ser mujeres perseverantes, valientes, fuertes, independientes, con criterio y amor propio. Apoyarnos unas a otras en lugar de hundirnos, ser empáticas y solidarias con nuestro género."

"Para ti, mujer valiente, que superas cualquier obstáculo, madre, hija, hermana, amiga, novia, esposa. Mujer luchadora que velas por los tuyos y no te dejas caer en la tempestad, que tienes el corazón lleno de amor y bondad para los que te rodean. Feliz día".

"Eres fuerza, amor, inteligencia, valentía, ternura, coraje. Hoy y siempre será una ocasión propicia para reconocer y honrar tu vida, tu historia y tu ser."

Historia del Día Internacional de la Mujer

La historia de esta fecha está ligada a una organización de mujeres que pasaron por trágicos eventos justo después de la Revolución Industrial. Pues, según la UNICEF, la lucha de las mujeres empezó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las trabajadoras de una fábrica de textiles en Nueva York se organizaron para exigir mejores condiciones laborales, derecho al voto y una mayor participación en la vida política.

Esto ocurrió un 8 de marzo de 1857, cuando el grupo fue detenido por la Policía. Dos años después, las mujeres organizaron el primer sindicato dedicado a luchar por sus derechos, en los que se incluían salarios justos y condiciones laborales humanas.



51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres tomaron nuevamente las calles de Nueva York para exigir al Gobierno la igualdad entre hombres y mujeres. Ellas pedían prohibir el trabajo infantil, derecho al voto, menos horas de trabajo y aumentos en sueldo. 'Pan y Rosas' fue el eslogan usado por la organización de mujeres, siendo el pan una representación de la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida.



Y fue en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, donde la activista Clara Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de unir a las mujeres de todo el mundo en la lucha por sus derechos. Esta iniciativa se materializó en 1911, cuando se conmemoró por primera vez en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

"Hoy el mundo es más igualitario que nunca para las mujeres y niñas, pero el progreso sigue siendo muy lento, muy frágil y muy desigual. Cada 10 minutos una mujer muere a manos de una persona de su propia familia. Durante décadas, la representación de las mujeres en la fuerza laboral se ha estancado. Las mujeres y niñas son quienes menos contribuyen al cambio climático y, aun así, sufren sus peores consecuencias. A este ritmo, la paridad de género en el parlamento se alcanzará cuando una niña que nazca hoy tenga 40 años", se lee en un comunicado de ONU Mujeres, actualizado por última vez en 2024.

