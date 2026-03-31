Lanzamiento de Artemis II se podrá ver en vivo y gratis desde el Planetario de Bogotá

El mundo está atento al lanzamiento de Artemis II, la misión de la NASA que pretende avanzar en la carrera de llevar a la humanidad al a Luna una vez más. El lanzamiento está programado para el miércoles 1 de abril en horas de la tarde y muchos fanáticos de la astronomía se preguntan cómo disfrutar desde Colombia de este evento histórico.

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El Instituto Distrital de las Artes, Idartes, anunció que los interesados podrán disfrutar de este evento en vivo y en directo desde el Planetario de Bogotá. Se trata de una actividad que permitirá a los habitantes de la ciudad ver el lanzamiento de Artemis II y conocer todos los detalles en uno de los mejores espacios de la ciudad para este tipo de eventos.

Aunque en esta misión no se alunizará, cuatro astronautas humanos estarán a bordo del cohete y sobrevolarán la Luna, intentando convertirse en los primeros humanos en viajar más lejos del planeta Tierra, superando el récord de Apolo 13. Se trata de los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto a su colega canadiense Jeremy Hansen, quienes emprenderán un viaje de unos 10 días.



¿Cómo ver el lanzamiento de Artemis II desde el Planetario de Bogotá?

El miércoles 1 de abril, Artemis II despegará desde a Plataforma de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, a las 6:24 de la noche (5:24 hora Colombia). Las pantallas del Auditorio Planetario de Bogotá transmitirán en vivo y con todos los detalles lo que pase en este evento histórico.



Idartes señaló que las puertas del Planetario de Bogotá estarán abiertas desde las 5:00 de la tarde para que los bogotanos disfruten del lanzamiento de Artemis II. El evento es de entrada libre y hasta completar el aforo del auditorio.



Para aquellos que no puedan asistir, el Planetario también indicó que tendrá habilitadas transmisiones en vivo a través de sus perfiles de Facebook y YouTube.



Otras maneras de ver el lanzamiento de Artemis II desde Colombia

La NASA también ha compartido que ese día el logro de la misión tripulada por humanos que busca el regreso a la órbita lunar será transmitido en vivo. El seguimiento de la jornada se podrá seguir en vivo y de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

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Detallaron que en el canal se habilitarán señales en inglés y en español, en las que no solo transmitirán en vivo el lanzamiento, sino que también se podrán ver los preparativos previos, el despegue y las etapas iniciales del vuelo.

Las horas para ver la transmisión de este momento histórico del 1 de abril en diferentes países son:



Colombia: 5:24 de la tarde

Argentina: 7:24 de la noche

Chile: 7:24 de la noche

México: 5:24 de la tarde

Perú: 5:24 de la tarde

España: 00:24 de la madrugada del 2 de abril

Tenga en cuenta que la fecha y horario del lanzamiento de Artemis II podrían cambiar, ya que la misión depende de las condiciones meteorológicas y el estado técnico del cohete y la nave. En caso de imprevistos, la NASA ha señalado que tiene otros días disponibles para llevar a cabo el despegue.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL