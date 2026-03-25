NASA planea crear la primera colonia en la Luna: la agencia espacial reveló cómo lo hará

La NASA ha dado a conocer una serie de planes que buscan establecer por primera vez una presencia humana sostenible en la superficie de la Luna. La agencia describe una estrategia dirigida a crear un asentamiento capaz de permitir estancias prolongadas, operaciones continuas y sistemas de soporte que funcionen en un entorno extremo. Este enfoque representa un cambio profundo en la forma en que se aborda la exploración espacial y abre un nuevo escenario para actividades científicas, tecnológicas y logísticas en un cuerpo celeste distinto a la Tierra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuál es el plan de la NASA para habitar la Luna?

Los planes actuales se articulan alrededor del programa Artemis, que define una estructura operativa basada en misiones tripuladas, infraestructura en la órbita lunar y la construcción de un campamento permanente en la superficie. Uno de los ejes centrales es el Artemis Base Camp, un concepto de base que funcionaría en el polo sur lunar. La NASA ha explicado que este lugar ofrece condiciones clave para sostener actividades humanas, debido a la presencia de zonas donde la luz solar es casi continua, lo que permitiría mantener sistemas energéticos, y la existencia de cráteres en sombra permanente donde se conserva hielo de agua que podría servir para consumo, fabricación de combustible y producción de oxígeno.

El objetivo declarado en la estrategia Artemis es establecer una presencia humana a largo plazo en la Luna. Según la agencia, este programa permite ampliar las capacidades de exploración, probar tecnologías para futuras misiones a Marte y generar aprendizajes que servirán para comprender mejor la relación entre la Tierra y su satélite natural. La NASA ha señalado que el plan incluye infraestructura en la superficie y en la órbita, así como instrumentos científicos, trajes espaciales más versátiles y vehículos para desplazamiento en terreno lunar.



La preparación para vivir y trabajar en la superficie requiere sistemas capaces de mantener condiciones controladas en un entorno sin atmósfera, con variaciones térmicas extremas y exposición constante a la radiación. Por esta razón, se han desarrollado conceptos de hábitats, sistemas de soporte vital y vehículos presurizados que servirán como espacios móviles de trabajo. Estos elementos forman parte del conjunto de tecnologías y procedimientos que la NASA está diseñando para facilitar el establecimiento prolongado de grupos humanos en diferentes ubicaciones cercanas al polo sur. El organismo también estudia dónde ubicar estos sistemas dentro de regiones previamente seleccionadas por su accesibilidad y potencial científico.



El enfoque hacia una base lunar permanente no solo aparece en los documentos conceptuales, sino también en las actualizaciones recientes de la política espacial estadounidense. En 2026, la NASA anunció que reestructuraría parte de su arquitectura lunar para priorizar un despliegue por fases orientado a construir, ampliar capacidades operativas y permitir que cada misión incremente la infraestructura disponible en la superficie. Este plan responde a instrucciones del gobierno estadounidense para acelerar el regreso de astronautas a la Luna y avanzar hacia un asentamiento estable en este mismo período.

Publicidad

¿Qué pasará con la estación espacial Gateway?

Este rediseño también implica cambios en proyectos paralelos, como la estación espacial lunar Gateway. Aunque inicialmente Gateway estaba concebida como un puesto orbital a largo plazo, la NASA informó que parte de sus componentes podrían adaptarse para estar en la superficie lunar. Con esta medida, la agencia busca que los recursos tecnológicos sirvan de manera directa al objetivo de crear un asentamiento y que su utilidad no quede limitada a funciones orbitales.

Los planes también contemplan un ritmo continuo de misiones tripuladas y no tripuladas. Esto permitiría trasladar equipamiento, probar herramientas, evaluar condiciones del terreno y garantizar que todo el sistema funcione antes de que grupos humanos permanezcan por periodos extensos. De acuerdo con los lineamientos del programa Artemis, el envío de robots, rovers y equipos de energía será esencial para preparar la superficie y confirmar el desempeño de la tecnología en un entorno hostil. Este proceso gradual busca reducir riesgos y ofrecer datos confiables para estructurar la futura vida humana en zonas donde no existe protección natural contra los efectos del espacio.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL