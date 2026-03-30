¿A qué hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis II en vivo? Estos son todos los detalles

Hay expectativa a nivel mundial por el lanzamiento de Artemis II, la esperada misión de la NASA que acerca cada vez más al ser humano a volver a pisar la Luna. El lanzamiento, programado para el miércoles 1 de abril, genera mucho interés para los fanáticos de la astronomía y el universo.



¿Dónde y a qué hora ver en vivo el lanzamiento de Artemis II?

Además de los detalles de la operación, la NASA también ha compartido que ese día el logro de la misión tripulada por humanos que busca el regreso a la órbita lunar será transmitido en vivo. El seguimiento de la jornada se podrá seguir en vivo y de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

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Detallaron que en el canal se habilitarán señales en inglés y en español, en las que no solo transmitirán en vivo el lanzamiento, sino que también se podrán ver los preparativos previos, el despegue y las etapas iniciales del vuelo.

Pero eso no es todo, para quienes seguir una transmisión más detallada, también pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming NASA+ o en NASA TV. Así mismo, las imágenes del proceso se estarán compartiendo en las redes sociales de la agencia.



Las horas para ver la transmisión de este momento histórico del 1 de abril en diferentes países son:



Colombia: 5:24 de la tarde

Argentina: 7:24 de la noche

Chile: 7:24 de la noche

México: 5:24 de la tarde

Perú: 5:24 de la tarde

España: 00:24 de la madrugada del 2 de abril

Tenga en cuenta que la fecha y horario del lanzamiento de Artemis II podrían cambiar, ya que la misión depende de las condiciones meteorológicas y el estado técnico del cohete y la nave. En caso de imprevistos, la NASA ha señalado que tiene otros días disponibles para llevar a cabo el despegue.



Detalles de la misión Artemis II

La esperada misión Artemis II de la NASA está programada para despegar desde Florida tan pronto como el 1 de abril. No van a alunizar. Sobrevolarán el satélite natural de la Tierra, como lo hizo el Apolo 8 en 1968.



Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, realizarán el viaje de aproximadamente 10 días.

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La odisea trae una serie de primicias, incluyendo la primera vez que una mujer, un astronauta negro y un no estadounidense parten en una misión a la Luna. También es el primer vuelo tripulado del nuevo cohete de la NASA, llamado SLS.

"Estamos volviendo a la Luna porque es el próximo paso en nuestro periplo a Marte", dijo en un podcast de la NASA Wiseman, comandante de Artemis II.

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La tripulación abordará una nave espacial que nunca ha transportado seres humanos ni ha viajado a la Luna, que se encuentra a más de 384.000 kilómetros de la Tierra, es decir, aproximadamente 1.000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional.

"No aceptamos nada que no sea perfecto; de lo contrario, estamos aceptando un riesgo mayor", dijo a la AFP Peggy Whitson, exjefa de astronautas de la NASA.

Si todo sale bien, seguirán rumbo a la Luna y una vez allí, sobrevolarán su cara oculta. En ese momento se interrumpirán las comunicaciones con la Tierra. Se espera que los cuatro astronautas se conviertan en los seres humanos que hayan viajado más lejos de nuestro planeta, superando el récord de Apolo 13.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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