En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Las carreras peor pagadas en Colombia que muchos jóvenes eligen estudiar, según la IA

Las carreras peor pagadas en Colombia que muchos jóvenes eligen estudiar, según la IA

Varias de las carreras universitarias más populares entre los jóvenes son, al mismo tiempo, las que ofrecen los salarios más bajos al iniciar la vida profesional, según coinciden tres modelos de IA.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Las carreras peor pagadas en Colombia que muchos eligen estudiar, según la IA
El análisis identifica las principales carreras señaladas por los sistemas de inteligencia artificial como las más populares, pero peor pagadas en Colombia. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad