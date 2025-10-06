En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Colegio en Estados Unidos reemplazó a docentes con IA: clases duran dos horas y no hay tareas

Colegio en Estados Unidos reemplazó a docentes con IA: clases duran dos horas y no hay tareas

El modelo educativo reemplaza a los docentes por sistemas de inteligencia artificial capaces de adaptar las clases al ritmo de cada estudiante. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de oct, 2025
El modelo educativo reemplaza a los docentes por sistemas de inteligencia artificial. -
Alpha School

