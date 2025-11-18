En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 18 de noviembre: hora exacta para verla en Colombia

Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 18 de noviembre: hora exacta para verla en Colombia

El comportamiento de la lluvia de estrellas Leónidas, fenómeno astronómico visible cada año en noviembre, puede variar ligeramente según la región. ¿En qué lugares de Colombia se podrá ver? Le contamos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 18 de noviembre: hora exacta para verla en Colombia
Se le da el nombre de Leónidas, porque al proyectar las trayectorias hacia atrás, todas parecen originarse en la constelación de Leo. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad