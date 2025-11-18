Homicidio de padre e hija tras choque de vehículo contra su vivienda en Armenia: detalles del caso

El barrio El Porvenir, en Armenia, capital del departamento del Quindío, fue testigo de un doble homicidio. El crimen ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre después de que un vehículo chocara contra una vivienda. De acuerdo con los medios locales y las autoridades, una conductor chocó contra la vivienda de las víctimas y poco después acabó con sus vidas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las víctimas fueron identificada como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años y Julio César Moscoso Echeverry de 89, padre e hija. Los dos adultos mayores tuvieron una discusión con el conductor del vehículo que chocó contra su vivienda y, al parecer, llegaron a un acuerdo de que este pagaría 2 millones de pesos por los daños ocasionados tras el choque.



Lea: A hombre lo drogaron en una cita y lo robaron: así planeó una trampa para atrapar a su agresora



Los detalles del caso

“Sobre la 1:45 de la tarde, aproximadamente, llegan en un vehículo y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas“, dijo el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, en declaraciones a medios.



“En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspección e identificación de personas, para revisar y comprobar si participaron en el hecho (...) No vamos a permitir que este hecho lamentable y repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, agregó el uniformado. Los responsables del crimen habrían dejado el vehículo en el que se movilizaban cerca de la vivienda, el cual fue inmovilizado por las autoridades.

Publicidad

Lea: Drama de dos amigos que despidieron a hijos muertos en tragedia de bus en Quindío: "Son dos ángeles"

María Antonia Melo, presidenta de la junta de acción comunal del barrio, dio declaraciones para Caracol Radio y aseguró que las dos víctimas eran muy queridos por la comunidad. “Pedir por la paz, por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, que pronto se haga (justicia con) tanta intolerancia que hay, que de pronto las personas están muy alejadas de Dios, que necesitamos que la gente busque como acercamiento a la oración y que miremos por la problemática que tenemos, por la intolerancia principalmente, la inseguridad que tenemos y de pronto clamando justicia porque aquí lamentablemente matan y no pasa nada (...) Él prácticamente fue fundador del barrio, la señora perteneció en un pasado a la junta comunal como tesorera también. Una líder social, ella y el señor, un patriarca de nuestro barrio”, agregó la mujer.

Publicidad