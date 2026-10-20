Los estudiantes en Bogotá que podrán recibir hasta un salario mínimo para estudiar: requisitos

La educación superior pública tendrá una nueva convocatoria de apoyo para los jóvenes de Bogotá. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció la apertura de una nueva edición de la línea Jóvenes a la E – Instituciones Públicas, que "busca fortalecer la educación superior pública en Bogotá y apoyar la permanencia de los estudiantes. A través de convenios con las instituciones públicas, la Agencia Atenea financia estrategias, acciones de bienestar y apoyos económicos o en especie que mejoran las condiciones de formación y reducen la deserción estudiantil".

El proceso de inscripción estará disponible desde el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., hasta el viernes 13 de noviembre, a las 9:00 p. m. La convocatoria está dirigida a bachilleres que hayan sido admitidos para iniciar sus estudios durante el periodo académico 2027-1 en universidades e instituciones oficiales de Bogotá, así como a aspirantes a programas de formación para el trabajo ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). De acuerdo con la información publicada por Atenea, se espera asignar más de 1.132 beneficios en esta convocatoria.



¿Qué universidades participan en la convocatoria de Jóvenes a la E 2026?

La nueva convocatoria incluye instituciones públicas de Bogotá que tienen convenio con la Agencia Atenea. Los aspirantes deben haber adelantado por su cuenta el proceso de admisión y contar con la aceptación correspondiente para comenzar sus estudios en el primer semestre de 2027. Las instituciones contempladas son:



Universidad Nacional de Colombia: una de las instituciones de educación superior públicas incluidas en la convocatoria.

una de las instituciones de educación superior públicas incluidas en la convocatoria. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: institución oficial de Bogotá que ofrece programas en distintas áreas del conocimiento.

institución oficial de Bogotá que ofrece programas en distintas áreas del conocimiento. Universidad Pedagógica Nacional: entidad pública dedicada a la formación de profesionales, especialmente en el campo de la educación.

entidad pública dedicada a la formación de profesionales, especialmente en el campo de la educación. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC): institución oficial que ofrece formación tecnológica y profesional.

institución oficial que ofrece formación tecnológica y profesional. Sena Regional Distrito Capital: participa con programas de formación para el trabajo, incluidos técnicos laborales, una modalidad que se incorpora a esta línea de la convocatoria.

La participación del Sena amplía el alcance de la estrategia, al incluir alternativas de formación diferentes a las carreras universitarias tradicionales. Esto permite que los aspirantes contemplen opciones de capacitación técnica para desarrollar competencias laborales y avanzar hacia oportunidades de empleo. No obstante, estar admitido en alguna de estas instituciones no significa que el beneficio se otorgue automáticamente. Los interesados también deben cumplir los reexactquisitos de edad, procedencia, antecedentes de participación en programas de apoyo y las demás condiciones definidas por Atenea.



¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Jóvenes a la E?

Aunque los requisitos no han sido oficialmente publicados por Atenea, la convocatoria de Jóvenes a la E generalmente establece varias condiciones que los aspirantes deben revisar antes de presentar su solicitud. Entre los requisitos principales publicados por Atenea se encuentran los siguientes:



Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.

Ser bachiller de un colegio de Bogotá y residir en la ciudad, de acuerdo con las condiciones generales de la línea.

Haber sido admitido en una de las instituciones oficiales contempladas en el programa para iniciar la formación correspondiente al periodo académico 2027-1.

No ser egresado de un programa universitario.

Si cursó un programa técnico profesional o tecnológico, cumplir con la condición de haberse graduado.

No haber sido beneficiario de Jóvenes a la E en convocatorias anteriores ni de otros fondos o estrategias de Atenea o de la Secretaría de Educación del Distrito.

Cumplir las demás condiciones establecidas en el lineamiento operativo de la convocatoria.

En el caso de esta convocatoria, la agencia contribuye a cubrir los gastos que enfrentan los estudiantes durante su formación. En concreto, "el programa entrega un apoyo económico de sostenimiento de hasta 1 SMMLV por período académico, apoyos en especie (como transporte) y acciones de bienestar estudiantil integral definidas por cada institución oficial", de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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