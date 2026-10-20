Hombres fueron captados arrojando cascos a un arroyo en Barranquilla: alcalde se pronunció

Un video que circula en redes sociales puso en evidencia a varios hombres que arrojaron cascos de motocicleta y otros residuos al arroyo que atraviesa el barrio La Sierrita, en Barranquilla. Tras conocerse las imágenes, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, se pronunció sobre lo ocurrido y anunció medidas para identificar a las personas involucradas. El hecho se registró durante la mañana de este martes 20 de octubre, en el sector de la diagonal 88 con carrera 5E.

En la grabación se observa a varios individuos que se acercan al cauce y lanzan diferentes elementos al agua, que posteriormente son arrastrados por la corriente. La situación generó reacciones entre los habitantes de la ciudad y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la disposición de estos objetos en un cuerpo de agua que atraviesa una zona residencial. Las imágenes también motivaron la respuesta del mandatario distrital, quien aseguró que las autoridades deben establecer la identidad de los implicados para que respondan por sus acciones.

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Alcalde ordenó identificar a hombres que arrojaron cascos en arroyo de Barranquilla

A través de su cuenta en la red social X, Char afirmó que ha recibido mensajes de ciudadanos que le preguntan cómo se debe proceder frente a este tipo de comportamientos. El alcalde respondió que la administración buscará que los responsables sean sancionados. "Por todos lados me escriben: ‘Álex, ¿qué vamos a hacer con esta gente irresponsable?’. Mi respuesta es clara: ¡SANCIONARLOS!", escribió el mandatario.



En la misma publicación, Char informó que ya impartió instrucciones para avanzar en la identificación de los hombres que aparecen en el registro audiovisual. Además, señaló que se buscará su ubicación para que respondan ante las autoridades por lo sucedido. "Ya di la orden de identificarlos, ubicarlos y hacer que respondan por sus actos ante la ciudad", agregó. El alcalde también advirtió que este tipo de situaciones no deben repetirse y manifestó que su administración no permitirá que continúen estas conductas en Barranquilla "¡Esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a permitir! Aquí hay que respetar a Barranquilla", concluyó.



Por todos lados me escriben: “Álex, ¿qué vamos a hacer con esta gente irresponsable?”.



Mi respuesta es clara: ¡SANCIONARLOS!



Ya di la orden de identificarlos, ubicarlos y hacer que respondan por sus actos ante la ciudad.



¡Esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a… pic.twitter.com/UO7VfSAO91 — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 20, 2026

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En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa a varios hombres ubicados en uno de los costados de la vía, cerca del cauce. Uno de ellos, vestido con una camiseta azul y una bermuda oscura, comienza a lanzar cascos al agua. Durante la secuencia, arroja varios elementos que llevaba consigo. Más adelante, la grabación muestra a otro hombre vestido de negro, quien también deposita cascos y un objeto de color verde en el arroyo. Posteriormente, el primer individuo regresa con más elementos y ambos continúan lanzándolos al afluente.

En otro momento del video aparece un tercer hombre, que se acerca al lugar y participa en la disposición de los objetos. La corriente arrastra progresivamente los elementos que caen al agua. "No entiendo porqué hacen eso (...) Es inaceptable", "Multa fuerte para quienes arrojen basura", "Hace años la excusa era que no se realizaban obras de infraestructura que mejorara su calidad de vida, ahora que las tienen, muchos no valoran, no cuidan", son algunos de los comentarios de internautas que rechazaron lo ocurrido.



Sancionan a hombres que arrojaron cascos y residuos al arroyo en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que los responsables de arrojar cascos de motocicleta y otros residuos al arroyo del barrio La Sierrita ya fueron sancionados. Según anunció el mandatario, los involucrados recibieron una multa tipo 4, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, que contiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A través de sus redes sociales, Char confirmó que se adoptaron medidas frente a lo ocurrido, luego de que las imágenes de los hombres arrojando los objetos al cuerpo de agua se difundieran en plataformas digitales.

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"Les dije que tenían que responder por sus actos y así fue", señaló el alcalde, quien reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar que este tipo de comportamientos se repitan. El mandatario también insistió en la importancia de cuidar los espacios públicos y los cuerpos de agua de la ciudad. "Para que nuestra casa sea una Barranquilla limpia y linda, tenemos que cuidarla entre todos. ¡Amar esta ciudad también es respetarla, protegerla y pensar en los demás!", expresó. La sanción se conoce después de que Char ordenara identificar y ubicar a los hombres que aparecían en el video, con el propósito de que respondieran ante las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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