Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026

Todos los países del mundo exigen un pasaporte u otro tipo de identificación para que los ciudadanos extranjeros puedan entrar en sus territorios. Sin embargo, la mayoría de las naciones también suelen exigir algún tipo de visado o permiso temporal para autorizar el ingreso de las personas, por lo general, dependiendo de su nacionalidad.
El ejemplo más claro de esto es la visa que Estados Unidos le exige a los ciudadanos colombianos, ya que con el solo pasaporte no es posible ingresar a ese país. El caso es diferente para los ciudadanos de, por ejemplo, Chile, que hace parte de un programa especial en el que no necesitan visa para estancias de hasta 90 días por razones de turismo o negocios.
Todos los pasaportes tienen una cantidad de territorios diferentes a los que se pueden ingresar solo con ese documento, sin necesidad de otro documento. El Índice de Pasaportes Henley es una clasificación que mide a todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. "El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners", según se lee en la página de la organización.
Listado 2026 de los pasaportes más poderosos
Cada año el Índice de Pasaportes Henley es actualizado, ya que los diferentes gobiernos implementan y actualizan los requisitos para el ingreso a sus territorios de los diferentes ciudadanos extranjeros. Conozca el listado de pasaportes y la cantidad de territorios a los que tienen acceso sin necesidad de más documentos:
- 1: Singapur: 192
- 2: Japón, Corea del Sur: 188
- 3: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza: 186
- 4: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega: 185
- 5: Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos: 184
- 6: Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia: 183
- 7: Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido: 182
- 8: Canadá, Islandia, Lituania: 181
- 9: Malasia: 180
- 10: Estados Unidos: 179
- 11: Bulgaria, Rumania: 178
- 12: Mónaco: 177
- 13: Chile: 175
- 14: Chipre: 174
- 15: Andorra, Hong Kong (RAE China): 171
- 16: Argentina, Brasil: 169
- 17: San Marino: 168
- 18: Israel: 165
- 19: Barbados, Brunéi: 162
- 20: Bahamas: 158
- 21: México: 157
- 22: San Vicente y las Granadinas, Uruguay: 156
- 23: San Cristóbal y Nieves: 155
- 24: Antigua y Barbuda, Seychelles: 154
- 25: Ciudad del Vaticano: 152
- 26: Costa Rica, Panamá: 148
- 27: Granada, Mauricio: 147
- 28: Trinidad y Tobago: 146
- 29: Dominica, Paraguay, Santa Lucía: 145
- 30: Ucrania: 143
- 31: Perú: 142
- 32: Macao (RAE China): 141
- 33: Taiwán (China Taipéi): 139
- 34: Serbia: 136
- 35: El Salvador, Guatemala: 132
- 36: Islas Salomón: 131
- 37: Colombia, Honduras: 130
- 38: Islas Marshall, Montenegro, Macedonia del Norte, Samoa: 128
- 39: Tonga: 127
- 40: Nicaragua: 125
- 41: Tuvalu: 124
- 42: Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kiribati: 122
- 43: Albania, Micronesia, Islas Palaos: 121
- 44: Moldavia: 120
- 45: Venezuela: 118
- 46: Federación Rusa, Turquía: 113
- 47: Catar: 111
- 48: Sudáfrica: 101
- 49: Belice: 99
- 50: Kuwait: 96
- 51: Ecuador, Timor Oriental: 94
- 52: Maldivas: 92
- 53: Vanuatu: 89
- 54: Fiyi, Guyana, Arabia Saudita: 88
- 55: Baréin: 87
- 56: Jamaica: 86
- 57: Nauru, Omán: 85
- 58: Papúa Nueva Guinea: 83
- 59: Botsuana, China, Kosovo: 81
- 60: Bielorrusia, Tailandia: 79
- 61: Bolivia, Kazajistán, Surinam: 78
- 62: Namibia: 76
- 63: Lesoto: 74
- 64: Indonesia: 73
- 65: República Dominicana, eSwatini, Marruecos: 72
- 66: Malaui: 71
- 67: Azerbaiyán: 70
- 68: Kenia, Gambia: 69
- 69: Ghana, Tanzania: 68
- 70: Benín, Ruanda, Túnez: 67
- 71: Armenia, Uganda: 66
- 72: Islas de Cabo Verde, Zambia: 65
- 73: Mongolia, Filipinas: 64
- 74: Sierra Leona, Zimbabue: 62
- 75: Kirguistán, Uzbekistán: 61
- 76: Mozambique, Santo Tomé y Príncipe: 60
- 77: Cuba, Togo: 58
- 78: Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Senegal: 57
- 79: Mauritania: 56
- 80: Argelia, India, Níger: 55
- 81: Guinea Ecuatorial, Guinea, Tayikistán: 54
- 82: Malí: 53
- 83: Chad, Guinea-Bisáu: 52
- 84: Islas Comoras, Jordania: 51
- 85: Bután, Camboya, Egipto, Haití: 50
- 86: Angola, Burundi, República Centroafricana, Liberia, Vietnam: 49
- 87: Camerún, Congo (Rep.), Laos, Turkmenistán: 47
- 88: Yibuti: 46
- 89: Myanmar, Nigeria: 44
- 90: Congo (Rep. Dem.), Etiopía, Líbano: 43
- 91: Sudán del Sur, Sudán: 41
- 92: Irán: 40
- 93: Libia, Sri Lanka: 39
- 94: Eritrea, Corea del Norte, Territorio Palestino: 38
- 95: Bangladés: 37
- 96: Nepal: 35
- 97: Somalia: 33
- 98: Pakistán, Yemen: 31
- 99: Irak: 29
- 100: Siria: 26
- 101: Afganistán: 24
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL