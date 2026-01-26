En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
PAPÁ PITUFO
FIEBRE AMARILLA
ZULMA GUZMÁN
CONCIERTO BAD BUNNY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026

Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026

El Índice de Pasaportes Henley publicó su listado actualizado con los pasaportes más poderosos del mundo, ya que son los que tienen acceso a más territorios sin necesidad de documentos adicionales. Conozca en dónde se ubica el pasaporte de Colombia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026
Conozca a cuántos territorios se puede entrar con el pasaporte colombiano.
Colprensa

Todos los países del mundo exigen un pasaporte u otro tipo de identificación para que los ciudadanos extranjeros puedan entrar en sus territorios. Sin embargo, la mayoría de las naciones también suelen exigir algún tipo de visado o permiso temporal para autorizar el ingreso de las personas, por lo general, dependiendo de su nacionalidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Las carreras del futuro que ofrece el Sena
    Sena/ Freepik
    ESTILO DE VIDA

    Estas son las carreras del futuro que puede estudiar gratis en el Sena en 2026

  2. Eclipse solar total de 2026: fecha exacta, duración y países donde será visible
    Eclipse solar total de 2026: fecha exacta, duración y países donde será visible -
    Getty Images
    ESTILO DE VIDA

    Eclipse solar total de 2026: fecha exacta, duración y países donde será visible

El ejemplo más claro de esto es la visa que Estados Unidos le exige a los ciudadanos colombianos, ya que con el solo pasaporte no es posible ingresar a ese país. El caso es diferente para los ciudadanos de, por ejemplo, Chile, que hace parte de un programa especial en el que no necesitan visa para estancias de hasta 90 días por razones de turismo o negocios.

Todos los pasaportes tienen una cantidad de territorios diferentes a los que se pueden ingresar solo con ese documento, sin necesidad de otro documento. El Índice de Pasaportes Henley es una clasificación que mide a todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. "El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners", según se lee en la página de la organización.

Lea: España aprobará regularización extraordinaria de migrantes: 500 mil serían beneficiados

Listado 2026 de los pasaportes más poderosos

Cada año el Índice de Pasaportes Henley es actualizado, ya que los diferentes gobiernos implementan y actualizan los requisitos para el ingreso a sus territorios de los diferentes ciudadanos extranjeros. Conozca el listado de pasaportes y la cantidad de territorios a los que tienen acceso sin necesidad de más documentos:

  • 1: Singapur: 192
  • 2: Japón, Corea del Sur: 188
  • 3: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza: 186
  • 4: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega: 185
  • 5: Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos: 184
  • 6: Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia: 183
  • 7: Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido: 182
  • 8: Canadá, Islandia, Lituania: 181
  • 9: Malasia: 180
  • 10: Estados Unidos: 179
  • 11: Bulgaria, Rumania: 178
  • 12: Mónaco: 177
  • 13: Chile: 175
  • 14: Chipre: 174
  • 15: Andorra, Hong Kong (RAE China): 171
  • 16: Argentina, Brasil: 169
  • 17: San Marino: 168
  • 18: Israel: 165
  • 19: Barbados, Brunéi: 162
  • 20: Bahamas: 158
  • 21: México: 157
  • 22: San Vicente y las Granadinas, Uruguay: 156
  • 23: San Cristóbal y Nieves: 155
  • 24: Antigua y Barbuda, Seychelles: 154
  • 25: Ciudad del Vaticano: 152
  • 26: Costa Rica, Panamá: 148
  • 27: Granada, Mauricio: 147
  • 28: Trinidad y Tobago: 146
  • 29: Dominica, Paraguay, Santa Lucía: 145
  • 30: Ucrania: 143
  • 31: Perú: 142
  • 32: Macao (RAE China): 141
  • 33: Taiwán (China Taipéi): 139
  • 34: Serbia: 136
  • 35: El Salvador, Guatemala: 132
  • 36: Islas Salomón: 131
  • 37: Colombia, Honduras: 130
  • 38: Islas Marshall, Montenegro, Macedonia del Norte, Samoa: 128
  • 39: Tonga: 127
  • 40: Nicaragua: 125
  • 41: Tuvalu: 124
  • 42: Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kiribati: 122
  • 43: Albania, Micronesia, Islas Palaos: 121
  • 44: Moldavia: 120
  • 45: Venezuela: 118
  • 46: Federación Rusa, Turquía: 113
  • 47: Catar: 111
  • 48: Sudáfrica: 101
  • 49: Belice: 99
  • 50: Kuwait: 96
  • 51: Ecuador, Timor Oriental: 94
  • 52: Maldivas: 92
  • 53: Vanuatu: 89
  • 54: Fiyi, Guyana, Arabia Saudita: 88
  • 55: Baréin: 87
  • 56: Jamaica: 86
  • 57: Nauru, Omán: 85
  • 58: Papúa Nueva Guinea: 83
  • 59: Botsuana, China, Kosovo: 81
  • 60: Bielorrusia, Tailandia: 79
  • 61: Bolivia, Kazajistán, Surinam: 78
  • 62: Namibia: 76
  • 63: Lesoto: 74
  • 64: Indonesia: 73
  • 65: República Dominicana, eSwatini, Marruecos: 72
  • 66: Malaui: 71
  • 67: Azerbaiyán: 70
  • 68: Kenia, Gambia: 69
  • 69: Ghana, Tanzania: 68
  • 70: Benín, Ruanda, Túnez: 67
  • 71: Armenia, Uganda: 66
  • 72: Islas de Cabo Verde, Zambia: 65
  • 73: Mongolia, Filipinas: 64
  • 74: Sierra Leona, Zimbabue: 62
  • 75: Kirguistán, Uzbekistán: 61
  • 76: Mozambique, Santo Tomé y Príncipe: 60
  • 77: Cuba, Togo: 58
  • 78: Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Senegal: 57
  • 79: Mauritania: 56
  • 80: Argelia, India, Níger: 55
  • 81: Guinea Ecuatorial, Guinea, Tayikistán: 54
  • 82: Malí: 53
  • 83: Chad, Guinea-Bisáu: 52
  • 84: Islas Comoras, Jordania: 51
  • 85: Bután, Camboya, Egipto, Haití: 50
  • 86: Angola, Burundi, República Centroafricana, Liberia, Vietnam: 49
  • 87: Camerún, Congo (Rep.), Laos, Turkmenistán: 47
  • 88: Yibuti: 46
  • 89: Myanmar, Nigeria: 44
  • 90: Congo (Rep. Dem.), Etiopía, Líbano: 43
  • 91: Sudán del Sur, Sudán: 41
  • 92: Irán: 40
  • 93: Libia, Sri Lanka: 39
  • 94: Eritrea, Corea del Norte, Territorio Palestino: 38
  • 95: Bangladés: 37
  • 96: Nepal: 35
  • 97: Somalia: 33
  • 98: Pakistán, Yemen: 31
  • 99: Irak: 29
  • 100: Siria: 26
  • 101: Afganistán: 24

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pasaporte colombiano

Turismo

Migración

Inmigración

Publicidad

Publicidad

Publicidad