Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026

Todos los países del mundo exigen un pasaporte u otro tipo de identificación para que los ciudadanos extranjeros puedan entrar en sus territorios. Sin embargo, la mayoría de las naciones también suelen exigir algún tipo de visado o permiso temporal para autorizar el ingreso de las personas, por lo general, dependiendo de su nacionalidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El ejemplo más claro de esto es la visa que Estados Unidos le exige a los ciudadanos colombianos, ya que con el solo pasaporte no es posible ingresar a ese país. El caso es diferente para los ciudadanos de, por ejemplo, Chile, que hace parte de un programa especial en el que no necesitan visa para estancias de hasta 90 días por razones de turismo o negocios.



Todos los pasaportes tienen una cantidad de territorios diferentes a los que se pueden ingresar solo con ese documento, sin necesidad de otro documento. El Índice de Pasaportes Henley es una clasificación que mide a todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. "El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners", según se lee en la página de la organización.



Lea: España aprobará regularización extraordinaria de migrantes: 500 mil serían beneficiados



Listado 2026 de los pasaportes más poderosos

Cada año el Índice de Pasaportes Henley es actualizado, ya que los diferentes gobiernos implementan y actualizan los requisitos para el ingreso a sus territorios de los diferentes ciudadanos extranjeros. Conozca el listado de pasaportes y la cantidad de territorios a los que tienen acceso sin necesidad de más documentos:



1: Singapur: 192

Singapur: 192 2: Japón, Corea del Sur: 188

Japón, Corea del Sur: 188 3: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza: 186

Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza: 186 4: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega: 185

Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega: 185 5: Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos: 184

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos: 184 6: Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia: 183

Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia: 183 7: Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido: 182

Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido: 182 8: Canadá, Islandia, Lituania: 181

Canadá, Islandia, Lituania: 181 9: Malasia: 180

Malasia: 180 10: Estados Unidos: 179

Estados Unidos: 179 11: Bulgaria, Rumania: 178

Bulgaria, Rumania: 178 12: Mónaco: 177

Mónaco: 177 13: Chile: 175

Chile: 175 14: Chipre: 174

Chipre: 174 15: Andorra, Hong Kong (RAE China): 171

Andorra, Hong Kong (RAE China): 171 16: Argentina, Brasil: 169

Argentina, Brasil: 169 17: San Marino: 168

San Marino: 168 18: Israel: 165

Israel: 165 19: Barbados, Brunéi: 162

Barbados, Brunéi: 162 20: Bahamas: 158

Bahamas: 158 21: México: 157

México: 157 22: San Vicente y las Granadinas, Uruguay: 156

San Vicente y las Granadinas, Uruguay: 156 23: San Cristóbal y Nieves: 155

San Cristóbal y Nieves: 155 24: Antigua y Barbuda, Seychelles: 154

Antigua y Barbuda, Seychelles: 154 25: Ciudad del Vaticano: 152

Ciudad del Vaticano: 152 26: Costa Rica, Panamá: 148

Costa Rica, Panamá: 148 27: Granada, Mauricio: 147

Granada, Mauricio: 147 28: Trinidad y Tobago: 146

Trinidad y Tobago: 146 29: Dominica, Paraguay, Santa Lucía: 145

Dominica, Paraguay, Santa Lucía: 145 30: Ucrania: 143

Ucrania: 143 31: Perú: 142

Perú: 142 32: Macao (RAE China): 141

Macao (RAE China): 141 33: Taiwán (China Taipéi): 139

Taiwán (China Taipéi): 139 34: Serbia: 136

Serbia: 136 35: El Salvador, Guatemala: 132

El Salvador, Guatemala: 132 36: Islas Salomón: 131

Islas Salomón: 131 37: Colombia, Honduras: 130

Colombia, Honduras: 130 38: Islas Marshall, Montenegro, Macedonia del Norte, Samoa: 128

Islas Marshall, Montenegro, Macedonia del Norte, Samoa: 128 39: Tonga: 127

Tonga: 127 40: Nicaragua: 125

Nicaragua: 125 41: Tuvalu: 124

Tuvalu: 124 42: Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kiribati: 122

Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kiribati: 122 43: Albania, Micronesia, Islas Palaos: 121

Albania, Micronesia, Islas Palaos: 121 44: Moldavia: 120

Moldavia: 120 45: Venezuela: 118

Venezuela: 118 46: Federación Rusa, Turquía: 113

Federación Rusa, Turquía: 113 47: Catar: 111

Catar: 111 48: Sudáfrica: 101

Sudáfrica: 101 49: Belice: 99

Belice: 99 50: Kuwait: 96

Kuwait: 96 51: Ecuador, Timor Oriental: 94

Ecuador, Timor Oriental: 94 52: Maldivas: 92

Maldivas: 92 53: Vanuatu: 89

Vanuatu: 89 54: Fiyi, Guyana, Arabia Saudita: 88

Fiyi, Guyana, Arabia Saudita: 88 55: Baréin: 87

Baréin: 87 56: Jamaica: 86

Jamaica: 86 57: Nauru, Omán: 85

Nauru, Omán: 85 58: Papúa Nueva Guinea: 83

Papúa Nueva Guinea: 83 59: Botsuana, China, Kosovo: 81

Botsuana, China, Kosovo: 81 60: Bielorrusia, Tailandia: 79

Bielorrusia, Tailandia: 79 61: Bolivia, Kazajistán, Surinam: 78

Bolivia, Kazajistán, Surinam: 78 62: Namibia: 76

Namibia: 76 63: Lesoto: 74

Lesoto: 74 64: Indonesia: 73

Indonesia: 73 65: República Dominicana, eSwatini, Marruecos: 72

República Dominicana, eSwatini, Marruecos: 72 66: Malaui: 71

Malaui: 71 67: Azerbaiyán: 70

Azerbaiyán: 70 68: Kenia, Gambia: 69

Kenia, Gambia: 69 69: Ghana, Tanzania: 68

Ghana, Tanzania: 68 70: Benín, Ruanda, Túnez: 67

Benín, Ruanda, Túnez: 67 71: Armenia, Uganda: 66

Armenia, Uganda: 66 72: Islas de Cabo Verde, Zambia: 65

Islas de Cabo Verde, Zambia: 65 73: Mongolia, Filipinas: 64

Mongolia, Filipinas: 64 74: Sierra Leona, Zimbabue: 62

Sierra Leona, Zimbabue: 62 75: Kirguistán, Uzbekistán: 61

Kirguistán, Uzbekistán: 61 76: Mozambique, Santo Tomé y Príncipe: 60

Mozambique, Santo Tomé y Príncipe: 60 77: Cuba, Togo: 58

Cuba, Togo: 58 78: Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Senegal: 57

Burkina Faso, Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Senegal: 57 79: Mauritania: 56

Mauritania: 56 80: Argelia, India, Níger: 55

Argelia, India, Níger: 55 81: Guinea Ecuatorial, Guinea, Tayikistán: 54

Guinea Ecuatorial, Guinea, Tayikistán: 54 82: Malí: 53

Malí: 53 83: Chad, Guinea-Bisáu: 52

Chad, Guinea-Bisáu: 52 84: Islas Comoras, Jordania: 51

Islas Comoras, Jordania: 51 85: Bután, Camboya, Egipto, Haití: 50

Bután, Camboya, Egipto, Haití: 50 86: Angola, Burundi, República Centroafricana, Liberia, Vietnam: 49

Angola, Burundi, República Centroafricana, Liberia, Vietnam: 49 87: Camerún, Congo (Rep.), Laos, Turkmenistán: 47

Camerún, Congo (Rep.), Laos, Turkmenistán: 47 88: Yibuti: 46

Yibuti: 46 89: Myanmar, Nigeria: 44

Myanmar, Nigeria: 44 90: Congo (Rep. Dem.), Etiopía, Líbano: 43

Congo (Rep. Dem.), Etiopía, Líbano: 43 91: Sudán del Sur, Sudán: 41

Sudán del Sur, Sudán: 41 92: Irán: 40

Irán: 40 93: Libia, Sri Lanka: 39

Libia, Sri Lanka: 39 94: Eritrea, Corea del Norte, Territorio Palestino: 38

Eritrea, Corea del Norte, Territorio Palestino: 38 95: Bangladés: 37

Bangladés: 37 96: Nepal: 35

Nepal: 35 97: Somalia: 33

Somalia: 33 98: Pakistán, Yemen: 31

Pakistán, Yemen: 31 99: Irak: 29

Irak: 29 100: Siria: 26

Siria: 26 101: Afganistán: 24