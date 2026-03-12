Los estudiantes de colegios públicos en Bogotá que tendrían que reponer clase el sábado 14 de marzo

El paro de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) para este jueves 12 de marzo tendrá efectos directos en la organización de las clases en los colegios oficiales de Bogotá. Una de las principales consecuencias podría ser la realización de una jornada académica el sábado 14 de marzo para recuperar las actividades que no se desarrollen durante el día de protesta.

La orientación fue entregada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de un memorando dirigido a rectoras y rectores de las instituciones educativas oficiales. En el documento se establecen lineamientos para la jornada del paro y para la posible reposición de clases, con el objetivo de garantizar la continuidad del calendario escolar, el cual comprende "40 semanas lectivas del calendario académico", según indicó la entidad.

La concentración está prevista para las 9 de la mañana, con actividades que se extenderán hasta horas de la tarde en la sede de la entidad. El paro fue convocado por la ADE como respuesta a lo que el sindicato considera incumplimientos de acuerdos previos con la administración distrital y a decisiones recientes relacionadas con políticas educativas, condiciones laborales y organización del sistema educativo en la ciudad.



¿Quiénes son los estudiantes que tendrían que reponer clase este sábado?

Según la entidad distrital, cada colegio podrá organizar la jornada del 12 de marzo teniendo en cuenta sus condiciones particulares y la disponibilidad de docentes y directivos docentes. La Secretaría señaló que la intención es que las instituciones permanezcan abiertas y que se mantenga la prestación del servicio educativo con normalidad en la medida de lo posible.



Sin embargo, en aquellos casos en los que las clases no puedan desarrollarse con normalidad, la administración distrital planteó la posibilidad de recuperar la jornada académica el sábado 14 de marzo. De acuerdo con la orientación enviada a los directivos, ese día se realizaría una reposición de actividades entre las 6:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Esto implicaría que estudiantes de varios colegios públicos de la ciudad deban asistir a clases durante el fin de semana para cumplir con las actividades académicas programadas inicialmente para el jueves.

"La jornada del 14 de marzo deberá ser coordinada por el rector o por los directivos docentes de cada institución educativa. En ese sentido, cada colegio identificará los grupos de estudiantes que resulten afectados y deberán ser convocados para la reposición de clases programada para esa fecha. Los colegios que tienen modalidad fin de semana deberán concertar con su Dirección Local de Educación la organización de las instalaciones para la reposición".

Los colegios deberán convocar a esos estudiantes para asistir a la jornada del sábado, con el fin de recuperar las clases programadas inicialmente para el jueves. Además, las instituciones que funcionan bajo modalidad de fin de semana deberán concertar con la respectiva Dirección Local de Educación la organización de las instalaciones para esa reposición.



La ADE pide a la SED no reponer la clase el sábado: las razones

La directriz fue cuestionada por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), que emitió un comunicado dirigido al magisterio distrital en el que rechaza la posibilidad de imponer reposición de clases un sábado.

Según el sindicato, ni las Direcciones Locales de Educación ni la Secretaría de Educación tienen la facultad de "modificar de manera unilateral el calendario académico, la jornada escolar o autorizar reposición de clases por cese de actividades". La ADE sostiene que, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 1850 de 2002, la competencia para modificar el calendario académico corresponde al Ministerio de Educación Nacional.

En ese sentido, el sindicato afirma que convocar a docentes y estudiantes un sábado para recuperar clases sin cumplir ese procedimiento podría desconocer la normatividad vigente y afectar la jornada laboral docente, que está organizada dentro de un horario definido de lunes a viernes. Frente a este escenario, la ADE orientó a los docentes del Distrito a "dejar constancia de cualquier presión indebida y a reiterar que ninguna reposición puede imponerse".

"Citar docentes y estudiantes un sábado para reponer clases, sin el procedimiento legal correspondiente, desconoce la normatividad vigente, vulnera la jornada laboral docente, altera el calendario académico y la jornada escolar. Más aún, cuando en la institución ya existe una asignación académica y un horario laboral definido de lunes a viernes, cualquier cambio impuesto por fuera de ese marco constituye una actuación irregular", indicó el sindicato en un comunicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co