Ni blanco ni negro: este es el color que el ojo humano percibe con mayor facilidad

El ojo humano tiene la capacidad de distinguir millones de colores gracias a la compleja interacción entre la luz y las células visuales especializadas en la retina. Sin embargo, no todos los colores son percibidos con la misma intensidad. Entre los muchos tonos que puede ver, el amarillo se destaca como el color más visible.

Para comprender mejor esta peculiaridad, nos basamos en información proporcionada por el Centro Oftalmológico Barcelona, que explica las implicaciones y prácticas derivadas de esta característica. El ojo humano cuenta con células especializadas llamadas conos, que son las responsables de la percepción del color.

Según el Centro Oftalmológico Barcelona, existen tres tipos de conos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda de luz: rojo, verde y azul. La combinación de la estimulación de estos tres conos permite que pueda percibir una amplia gama de colores. No obstante, la sensibilidad de los conos a estos colores no es uniforme, y es el amarillo el que destaca en términos de visibilidad.

Los conos en los ojos son más sensibles a las longitudes de onda de luz en el rango del amarillo y el verde. - Fotomontaje Noticias Caracol

El amarillo: el color más visible para el ojo

La razón por la cual el amarillo es el color más visible para el ojo humano radica en su alta luminancia y en la sensibilidad de los conos a las longitudes de onda de luz que corresponden a este color. El amarillo refleja más luz que otros colores, lo que lo hace más brillante y llamativo a la vista.

El ojo humano cuenta con células especializadas llamadas conos, que son las responsables de la percepción del color. - Freepik

Además, se encuentra en el centro del espectro de luz visible, precisamente en el rango en el que los ojos son más sensibles. Esta alta visibilidad del amarillo no solo es una curiosidad científica, sino que tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, es común ver señales de tráfico y advertencia en color amarillo, ya que este tono capta rápidamente la atención y es fácil de detectar incluso a larga distancia.

Los vehículos de emergencia o de servicio, como lo es en este caso los taxis, también suelen utilizar el amarillo o tonos similares para aumentar su visibilidad en situaciones, lo que facilita que sean vistos en medio del tráfico o en condiciones de baja visibilidad.



El impacto del amarillo en la seguridad y el diseño

La elección del amarillo para señales de advertencia y vehículos de emergencia no es casual. Empresas especializadas en la teoría del color, como Colprinter, que se dedica a la venta de productos escolares y materiales de expresión social, han señalado que el amarillo es el color que más rápidamente capta la atención. Este efecto es fundamental en situaciones de peligro, donde una respuesta inmediata puede marcar la diferencia.

La razón por la cual el amarillo es el color más visible para el ojo humano radica en su alta luminancia y en la sensibilidad de los conos a las longitudes de onda de luz. - Pexels

Psicólogos y expertos en color explican que el amarillo tiene la capacidad de estimular la parte del cerebro encargada de la alerta y la reacción, lo que lo convierte en una herramienta esencial en contextos de seguridad. Esta propiedad del amarillo también se ha aprovechado en la industria de la publicidad y el diseño.

El color amarillo se utiliza frecuentemente para resaltar información importante y atraer la mirada del espectador. Desde carteles publicitarios hasta envases de productos, el amarillo es una herramienta para captar la atención en un entorno visualmente saturado, donde el objetivo es destacar entre otros colores.

La biología de la visión: entender los colores

Para entender por qué el amarillo es tan visible, es útil conocer un poco más sobre la biología de la visión. Los conos en los ojos son más sensibles a las longitudes de onda de luz en el rango del amarillo y el verde. La sensibilidad se debe a la distribución y densidad de los conos en la retina, que varía entre individuos, pero sigue un patrón general que favorece estos colores.

La evolución también ha jugado un papel en la percepción del color. Se cree que la alta sensibilidad al amarillo y al verde puede haber sido ventajosa para nuestros antepasados, permitiéndoles detectar mejor los alimentos y los peligros en su entorno.