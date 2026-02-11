Aumenta la tensión entre Zambrano y Valkyria en el Desafío Siglo XXI: "Ella es bruja"

La segunda etapa del Desafío Siglo XXI estuvo marcada por la llegada de nuevos participantes y el reintegro de algunos exparticipantes como apoyo para sus compañeros semifinalistas. En medio de eso, se destaparon nuevas amistades y rivalidades entre los desafiantes en el juego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una nueva rivalidad llamó especialmente la atención, la de Valkyria y Zambrano. La campeona del Desafío 2022 ingresó al juego resaltando que no tenía una buena impresión del deportista olímpico por como lo había visto en televisión. Su mala impresión era tal que lloró cuando supo que ambos estarían en el mismo equipo.



¿Qué piensa Zambrano de Valkyria?

En el más reciente capítulo, los dos participantes revelaron a sus compañeros lo que piensan el uno del otro. En Playa Baja, Valkyria hablaba con Gio, Rata y Valentina sobre aquellos participantes con los que tienen mala relación. Ella mencionó a Zambrano, pero resaltó que logró tener una relación cordial con él mientras estuvieron en el equipo.

"En las pruebas siempre lo escuché y les decía a todos que lo siguiéramos porque él sabía que hacer, nunca intenté contradecirlo", aseguró.



De la misma forma, en casa Neos, Zambrano le aseguraba a Miryan, Gero y Rosa que no soporta a Valkyria. Más allá de su relación, el deportista reveló algunos temas extraños que lo hicieron tener en mal concepto a la campeona. "¿Has visto algo que ella tiene tatuado? Pregúntale que significa", le dijo a Gero y le explicó que, según él, la deportista tiene un tatuaje de protección de brujas.



"Ella es bruja", aseguró Zambrano sobre Valkyria, sorprendiendo a sus compañeros. Ante la incredulidad de Rosa y Gero, él insistió en que si la miraban bien se darían cuenta de que es una bruja. Además, el hombre aseguró que, durante el tiempo que convivió con ella en la misma casa, tuvo sueños y experiencias extrañas, incluso aseguró que soñó con el diablo.

Publicidad

En la casa, además, Gero y Rosa también quisieron conocer la realidad detrás del romance entre Zambrano y Miryan. En medio de su interrogatorio, los participantes lograron conocer de boca del mismo Zambrano que la conexión entre ambos nació desde el primer momento en que ambos tuvieron que recorrer Colombia para llegar a la ciudad de las cajas desde Cartagena.

"En el viaje empezaron las miraditas, la picada de ojo" y revelaron que desde el primer día las circunstancias los obligaron a dormir juntos, lo que reforzó la atracción que creía entre los dos. Aunque no lo confirmaron, tampoco respondieron de manera negativa cuando ellos les preguntaron si en el viaje se habían besado.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL